Húngara que diz ter filha com Neymar revela detalhes de teste de DNA

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 14:38 • Rio de Janeiro (RJ)

Pai de três crianças, o atacante Neymar, do Al-Hilal, tem supostamente mais uma filha, dessa vez com a húngara Gabriella Gaspar. A ex-modelo tenta comprovar a paternidade do jogador, com quem teria se encontrado durante a passagem da Seleção Brasileira em La Paz em 2013. Ao jornal "BebêMamãe", Gabriella revelou que uma amostra do material genético de Neymar foi coletada para o teste de DNA.

Embora ainda sem conseguir contato com o craque, Gabriela afirmou ao jornal que o teste está em andamento. A ex-modelo ainda não teve resposta do jogador nem de seus advogados.

- Infelizmente, nunca obtive resposta para nada. Confio todos os dias que eles escreverão para Jázmin apesar do processo. Sempre mandei fotos da Jázmin para eles. Mas também não houve resposta para isso. Nem mesmo através de advogados. Mas espero que tudo mude em breve - contou Gabriella Gaspar.

Suposta filha de Neymar tem 10 anos

A filha de Gabriella tem 10 anos e mora na Hungria com a mãe. Ao jornal, a ex-modelo afirmou que a demora para reconhecer a paternidade de Neymar se deveu à vontade de resolver tudo internamente. Sem sucesso com a família do jogador, ela lamentou ter que "resolver" a situação por meios jurídicos.

- Procuro Neymar e sua família desde o início, mas infelizmente não obtive resposta. Procurei a mídia e depois um advogado por causa da minha filha. No começo eu queria resolver isso sem ir ao tribunal, mas percebi que isso não levaria a nada. Tudo tinha que acontecer assim. Gostaria de ter resolvido tudo fora dos tribunais para que o processo não demorasse muito - completou Gabriella.

A menina de 10 anos seria a primeira filha do jogador, que teria nascido três anos depois de seu primogênito Davi Lucca. Além do menino de 13 anos, Neymar acabou de ser pai mais duas vezes esse ano, com os nascimentos de Mavie e Helena, com 11 e 3 meses respectivamente.