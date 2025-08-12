Camisa 5, por que o número virou marca do primeiro-volante?

No coração do campo de futebol, entre a defesa e o meio-campo ofensivo, existe uma função que raramente aparece nas estatísticas, mas que quase sempre define o equilíbrio de um time: o primeiro volante. No Brasil, esse jogador é identificado com uma numeração clássica — a camisa 5.

Diferente de outras posições mais associadas ao brilho, como a 10 ou a 7, a camisa 5 é sinônimo de entrega, combate, inteligência tática e, muitas vezes, liderança. Ela pertence a um dos papéis mais complexos e estratégicos do futebol moderno: proteger a defesa, recuperar bolas, distribuir o jogo com simplicidade e ser o pilar de sustentação da equipe.

Mas de onde vem essa associação da camisa 5 ao primeiro volante? E como esse número se consolidou como símbolo dessa função tão vital no jogo?

A origem da camisa 5 como volante

A tradição da numeração no futebol remonta aos primeiros sistemas táticos, como o WM (3-2-2-3), e depois o 4-3-3, onde a camisa 5 passou a ocupar a zona central do meio de campo, geralmente como o primeiro homem à frente da zaga.

No Brasil, a cultura de associar a camisa 5 ao "cão de guarda" do time se consolidou nos anos 60 e 70, com jogadores como Clodoaldo (Santos e Seleção Brasileira), que combinavam marcação com qualidade técnica. A camisa 5 virou sinônimo de jogador combativo, responsável por desarmar, iniciar jogadas e cobrir os avanços dos laterais.

Com o tempo, o número passou a representar, quase automaticamente, o primeiro volante da equipe.

As funções do primeiro volante

O jogador que veste a 5 é o responsável por:

Proteger a zaga: fazendo a primeira linha de contenção contra os ataques adversários. Desarmar: com técnica e posicionamento, quebrando jogadas rivais. Cobrir espaços: especialmente quando os laterais ou zagueiros saem da linha defensiva. Distribuir o jogo: com passes curtos e precisos, ligando defesa e meio-campo. Liderar a pressão: é comum que o volante dite o ritmo defensivo do time.

Essas funções exigem inteligência tática, vigor físico, leitura de jogo e grande capacidade de decisão sob pressão.

Grandes camisas 5 da história

Vários craques imortalizaram a camisa 5 em clubes e seleções. Entre os nomes mais emblemáticos estão:

Clodoaldo (Santos e Brasil): peça fundamental na Copa de 1970, unia marcação com qualidade técnica. Mauro Silva (La Coruña e Brasil): silencioso e eficiente, foi destaque na conquista do tetra. Gilberto Silva (Atlético-MG, Arsenal, Brasil): elegante, eficiente e taticamente perfeito. Casemiro (Real Madrid, Brasil): ícone moderno do papel, com físico, passe, marcação e chegada ao ataque. Sergio Busquets (Barcelona, Espanha): redefiniu o primeiro volante com controle de espaço e passes verticais.

Esses jogadores mostram que a camisa 5 pode representar tanto o volante destruidor quanto o organizador silencioso.

O papel do 5 no futebol moderno

Com a evolução do jogo, o primeiro volante deixou de ser apenas um marcador. Hoje, ele também participa ativamente da construção de jogadas e, em muitos casos, atua como “pivô” da saída de bola — o famoso “camisa 5 construtor”.

Muitos técnicos modernos preferem iniciar as jogadas por esse jogador, exigindo que ele tenha bom passe, visão de jogo e capacidade de inverter o lado do campo com qualidade.

Ao mesmo tempo, o poder de marcação e cobertura segue indispensável. O volante moderno é uma mistura de inteligência posicional, disciplina e refinamento técnico.

A simbologia da camisa 5

No imaginário do torcedor, o camisa 5 é aquele que:

Grita e orienta a defesa Salva a equipe com desarmes cirúrgicos Evita contra-ataques Faz o "trabalho sujo" que não aparece nos gols, mas que garante o equilíbrio do time

Não por acaso, em muitas equipes, o 5 também é o capitão. Seu posicionamento central no campo facilita a comunicação com todos os setores.

Camisa 5 fora do Brasil

Em algumas culturas futebolísticas, como a inglesa ou a italiana, a camisa 5 nem sempre é do volante. Em certos clubes, ela pode ser de um zagueiro central.

Ainda assim, o “camisa 5” como volante é amplamente reconhecido na América do Sul e em muitas equipes ao redor do mundo. Mesmo quando usam outra numeração, o estilo “camisa 5” define um perfil de jogador que carrega a essência da função.

Um número que representa o equilíbrio do time

A camisa 5 é mais do que um número no uniforme. Ela representa uma função essencial, um estilo de jogo, uma mentalidade de sacrifício e inteligência. Quem a veste assume o papel de guardião da defesa e motor do meio-campo.

Em um futebol cada vez mais tático e físico, o camisa 5 é aquele que entende o jogo antes da bola chegar. Ele antecipa, posiciona, organiza e, muitas vezes, carrega o time nas costas sem chamar atenção.