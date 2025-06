Liverpool se volta para La Liga e mira compra de clube espanhol

Os donos do Liverpool estão tentando migrar para La Liga e buscam a compra de um clube espanhol. De acordo com o "Marca", Fenway Sports Group (FSG), multinacional norte-americana, deseja expandir seu conglomerado esportivo, principalmente no futebol. O time cotado para as negociações é o Getafe, que terminou a temporada na 13ª colocação do campeonato.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Além da equipe inglesa, a empresa dos Estados Unidos é dona do Boston Red Sox, de beisebol, dos Pittsburgh Penguins, da NHL, e do RFK Racing, da NASCAR. A ideia é seguir investindo no mercado de esportes, e o futebol surge como o principal foco.

continua após a publicidade

Os principais motivos para a FSG se voltar ao Getafe são as obras do novo estádio, que recém-começaram, além das saídas de principais nomes do elenco que têm projeção mundial. A compra surge, por parte da empresa, como forma de investimento ao clube.

As negociações ainda não começaram, porém a multinacional norte-americana está ciente de uma pecularidade: a saída do atual presidente, Ángel Torres, em dezembro de 2027. O mandatário revelou que deixará o comando do Getafe com o fim das obras do novo estádio, que estão previstas para serem finalizadas. Desta forma, as tratativas para a compra do time podem ser afetadas.

continua após a publicidade

➡️Alisson ganha documentário produzido pelo Liverpool

Antes de surgir o nome do Getafe, o grupo tinha interesse em adquirir o Málaga, no entanto, a negociação foi fracassada, de acordo com o jornal.

— Queremos adquirir o compromisso de adquirir e supervisionar um clube adicional, fazendo crescer esta área de sua organização. Para seguir sendo competitivo é necessário inverter e expandir na atual carta de futebol — afirmou Michael Edwards, CEO de futebol do Liverpool e responsável pelas operações da FSG.

Foco no Grupo City

O presidente da FSG, Mike Gordon, e o fundador da empresa, John W. Henry, acreditam que o futuro do futebol será baseado em modelos como o City Football Group, que tem diversos clubes, como Manchester City, New York City, Melbourne, Girona, Troyes e Palermo.

A ideia de Edwards juntamente à empresa é facilitar a captação e desenvolvimento de jogadores, expandir a presença da empresa norte-americana no futebol europeu aplicando experiência em gestão esportiva, além de alavancar clubes como o Getafe.

A Espanha, assim como a França, tem sido um dos principais focos de avaliação do Fenway Sports Group. A FSG realizou estudos de viabilidade de diversos clubes como Levante, Elche, Espanyol, Getafe e Valladolid, Málaga e Girondins de Burdeos.