Real Madrid perde Mbappé para disputa da Supercopa da Espanha

O Real Madrid não contará com Kylian Mbappé na disputa da Supercopa da Espanha, que será realizada na Arábia Saudita. O atacante francês sofreu uma entorse no joelho esquerdo e, após avaliações médicas, o clube optou por um tratamento conservador, descartando sua participação no torneio.

A ausência já é certa na semifinal contra o Atlético de Madrid,, nesta quinta-feira (8), e sua presença em uma eventual final é considerada improvável.

De acordo com o jornal espanhol "As", o Real chegou a buscar uma recuperação acelerada, mas a possibilidade foi descartada internamente. A prioridade do departamento médico é garantir que Mbappé volte em plenas condições físicas, sem riscos de agravamento da lesão.

O francês ficará em Madri, no centro de treinamentos de Valdebebas, seguindo um plano de recuperação baseado principalmente em repouso e fortalecimento da articulação. O clube evita estipular um prazo para o retorno, adotando uma postura cautelosa após o atacante atuar recentemente sem estar 100% fisicamente.

Mbappé deixou o jogo entre Real Madrid e Villarreal por conta de uma entorse no tornozelo (Foto: Oscar Del Pozo/AFP)

Mbappé com problemas desde o final de 2025

O atacante convive com o problema no joelho desde o dia 7 de dezembro, quando sentiu dores na partida contra o Celta de Vigo. Desde então, chegou a desfalcar o Real diante do Manchester City, mas voltou a forçar o retorno e atuou por 270 minutos em sequência contra Alavés, Talavera e Sevilla, mesmo longe da condição ideal.

A lesão atual é a de n° 23 do atacante desde o início da carreira profissional e motivou, inclusive, a volta de Niko Mihic, médico de confiança do presidente Florentino Pérez, à linha de frente do acompanhamento clínico do elenco.

Até o momento, Mbappé havia desfalcado o Real Madrid apenas em duas partidas na temporada, diante de City e Betis. No entanto, a ausência na Supercopa aumenta a lista de jogos perdidos, incluindo o clássico contra o Atlético. Caso o clube avance à final contra Barcelona ou Athletic Bilbao, o francês também não estará disponível.

Real sofre com calendário

O calendário do Real Madrid segue apertado no início do ano, com até sete partidas em um intervalo de 20 dias, incluindo compromissos pela Copa do Rei, La Liga e Champions League.

