Bento, ex-Athletico, recebe proposta de clube da Premier League

Goleiro defende o Al-Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo

Tiago Teixeira Mendes
Bento exalta sequência de convocações e deverá ser titular do Brasil diante da Coreia do Sul
imagem cameraBento deverá ser titular do Brasil diante da Coreia do Sul (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
O goleiro Bento pode estar de saída do futebol saudita. Atualmente no Al-Nassr, o brasileiro de 26 anos recebeu uma proposta oficial do West Ham, da Inglaterra, que abriu negociações para levá-lo à Premier League já na janela de janeiro, segundo informações do jornalista Fabrizio Romano.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

De acordo com a apuração, o clube inglês apresentou uma oferta de empréstimo com opção de compra fixada em 10 milhões de libras, além de salário mensal em torno de 100 mil libras. As conversas entre West Ham e Al Nassr estão em andamento, e o desfecho dependerá da avaliação do clube saudita e do próprio jogador.

Bento defende o Al Nassr desde 2024 e vive sua segunda temporada no futebol da Arábia Saudita. Treinado atualmente por Jorge Jesus, o goleiro soma 10 partidas disputadas na temporada, com sete gols sofridos.

Bento Al Nassr
Bento em ação pelo Al-Nassr (Foto: Divulgação)

Caso a negociação avance, Bento poderá ser comandado por outro técnico português. O West Ham é dirigido por Nuno Espírito Santo e busca reforçar o elenco em meio a um cenário de instabilidade no campeonato inglês.

Momento delicado do West Ham, possível futuro clube de Bento

O West Ham atravessa uma temporada difícil na Premier League. A equipe ocupa atualmente a 18ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, e está quatro pontos atrás do Nottingham Forest, primeiro clube fora do Z-3. O desempenho abaixo do esperado levou a diretoria a agir de forma agressiva no mercado de transferências.

Na janela de janeiro, os Hammers já confirmaram duas contratações: o atacante luso-brasileiro Pablo, ex-Gil Vicente, por 23 milhões de euros, e Taty Castellanos, que deixou a Lazio por 29 milhões de euros. Bento surge como possível terceiro reforço, chegando para disputar posição com Alphonse Areola.

Paralelamente às movimentações por reforços, o clube também promove ajustes no elenco. O meia Luis Guilherme está de saída e deve seguir para o Sporting, de Portugal, como parte do processo de reformulação do plantel.

