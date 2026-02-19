menu hamburguer
Futebol Internacional

Pela Europa League, Igor Jesus brilha na estreia de Vítor Pereira no Forest

Ex-Botafogo marcou e deu assistência na vitória do Nottingham Forest sobre o Fenerbahçe

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
17:36
Igor Jesus, ex-Botafogo, na Premier League (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
imagem cameraIgor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
O Nottingham Forest derrotou o Fenerbahçe por 3 a 0, nesta quinta-feira (19), no jogo de ida dos playoffs da Europa League, no Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul (TUR). Na estreia de Vítor Pereira, quarto técnico do clube inglês na temporada, o ex-Botafogo Igor Jesus foi o principal destaque da vitória da equipe do português, com um gol e uma assistência. Outros sete jogos movimentaram a primeira fase de mata-mata da competição europeia.

A partida de volta dos confrontos será realizada na próxima quinta-feira (26), com Estrela Vermelha e Celtic, Plzen e Panathinaikos, Ferencváros e Ludogorets, Stuttgart e Celtic sendo realizados às 14h45 (de Brasília). Já Celta de Vigo e PAOK, Genk e Dínamo de Zagreb, Nottingham Forest e Fenerbahçe, Bologna e Brann às 17h.

Fenerbahçe 0x3 Nottingham Forest

No Sukru Saracoglu Stadium, em Istambul (TUR), o Nottingham Forest dominou o Fenerbahçe e deu um grande passo em busca da classificação às oitavas de final da competição. Na primeira etapa, a equipe treinada por Vítor Pereira dominou e, aos 21 minutos, abriu o placar com um golaço do zagueiro brasileiro Murillo, que acertou um belo chute de fora da área para superar o goleiro Ederson.

Perto do fim da primeira etapa, em cobrança de escanteio, Igor Jesus apareceu na segunda trave para completar o cruzamento e abrir 2 a 0 ao Forest. No retorno do intervalo, o Fenerbahçe tentou pressionar mais no ataque, porém, com cinco minutos, Igor Jesus recebeu a bola na área e rolou para Morgan Gibbs-White marcar o terceiro da equipe inglesa. No decorrer da partida, os turcos tentaram reagir, mas não conseguiram passar pela defesa do Nottingham.

Igor Jesus marcou pela sétima vez na Europa League e se tornou o artilheiro da competição ao lado de Petar Stanić, do Ludogorets-BUL. A assistência para o gol de Gibbs-White foi a primeira do brasileiro no torneio.

Igor Jesus comemora gol pelo Nottingham Forest (Foto: Divulgação/Nottingham Forest)
Demais resultados da Europa League

  1. PAOK 1x2 Celta de Vigo
  2. Brann 0x1 Bologna
  3. Dínamo de Zagreb 1x3 Genk

Em andamento

  • Ludogorets x Ferencváros
  • Lille x Estrela Vermelha
  • Celtic x Stuttgart
  • Panathinaikos x Plzen

