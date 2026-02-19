Rikelme comemora classificação do Shabab Al Ahli na Champions da Ásia

O Shabab Al Ahli garantiu vaga às oitavas de final da AFC Champions Elite 2025/2026. O resultado marca o retorno da equipe dos Emirados Árabes Unidos às fases decisivas da competição continental após um hiato de quatro temporadas. A última vez em que o clube havia alcançado esta etapa foi na edição de 2021/2022, quando acabou eliminado justamente nas oitavas de final.

Desempenho defensivo e solidez na primeira fase

Titular da equipe nas duas últimas rodadas do torneio asiático contra os sauditas Al Hilal e Al Ahli, o lateral-esquerdo brasileiro Rikelme celebrou a conquista da vaga. O jogador destacou a força do elenco e os resultados expressivos obtidos contra adversários de peso no cenário asiático.

— Uma classificação muito importante para a gente. O nosso time é muito jovem, tem muita qualidade e conseguimos garantir a vaga entre os oito que avançaram do nosso grupo — avaliou o brasileiro. Ele também ressaltou a eficiência do sistema defensivo do time nesta reta final

— Enfrentamos grandes adversários, como o Al Hilal e o Al Ittihad, e passamos sem sofrer gols nesses dois jogos, inclusive vencendo o Ittihad fora de casa. Foi uma primeira fase muito sólida de todo o nosso time.

Rikelme em ação pelo Shabab Al Ahli na Champions da Ásia (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Duelo decisivo e foco no Campeonato Emiradense

O Shabab Al Ahli encerrou a fase de grupos na sexta posição do Grupo B, somando 11 pontos. Nas oitavas de final, a equipe medirá forças contra o Tractor FC, do Irã, que finalizou a primeira fase no terceiro lugar da mesma chave.

Os confrontos eliminatórios estão programados para os dias 2 e 9 de março. Rikelme projetou o embate, lembrando do histórico recente entre os clubes, mas frisou que a prioridade imediata é a competição nacional.

— Será um adversário muito difícil. Nós os enfrentamos na primeira rodada da fase de grupos e empatamos em casa. De lá para cá, muita coisa mudou, mas com certeza será um confronto complicado, já que eles terminaram na terceira colocação, com uma boa campanha — analisou o lateral. Em seguida, ele reiterou as metas de curto prazo do clube

— Porém, o nosso foco agora são os dois próximos jogos pela liga. Estamos chegando à reta final e temos partidas importantes pela frente. Primeiro, pensamos na liga, depois voltamos a atenção para a Champions.

Momento de invencibilidade na temporada

A cautela de Rikelme em relação à liga nacional reflete o excelente momento vivido pelo Shabab Al Ahli nos Emirados Árabes Unidos. Atual campeão da UAE Pro League, o clube lidera a atual edição do campeonato com 38 pontos. Além da liderança isolada, a equipe ostenta uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas no torneio.

