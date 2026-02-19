menu hamburguer
Futebol Internacional

Rikelme comemora classificação do Shabab Al Ahli na Champions da Ásia

Brasileiro foi titular nas duas últimas rodadas do torneio

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 19/02/2026
20:20
Rikelme em ação pelo Shabab Al Ahli na Champions da Ásia (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)
Rikelme em ação pelo Shabab Al Ahli na Champions da Ásia (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)
O Shabab Al Ahli garantiu vaga às oitavas de final da AFC Champions Elite 2025/2026. O resultado marca o retorno da equipe dos Emirados Árabes Unidos às fases decisivas da competição continental após um hiato de quatro temporadas. A última vez em que o clube havia alcançado esta etapa foi na edição de 2021/2022, quando acabou eliminado justamente nas oitavas de final.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desempenho defensivo e solidez na primeira fase

Titular da equipe nas duas últimas rodadas do torneio asiático contra os sauditas Al Hilal e Al Ahli, o lateral-esquerdo brasileiro Rikelme celebrou a conquista da vaga. O jogador destacou a força do elenco e os resultados expressivos obtidos contra adversários de peso no cenário asiático.

— Uma classificação muito importante para a gente. O nosso time é muito jovem, tem muita qualidade e conseguimos garantir a vaga entre os oito que avançaram do nosso grupo — avaliou o brasileiro. Ele também ressaltou a eficiência do sistema defensivo do time nesta reta final

— Enfrentamos grandes adversários, como o Al Hilal e o Al Ittihad, e passamos sem sofrer gols nesses dois jogos, inclusive vencendo o Ittihad fora de casa. Foi uma primeira fase muito sólida de todo o nosso time.

Rikelme em ação pelo Shabab Al Ahli na Champions da Ásia (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)
Rikelme em ação pelo Shabab Al Ahli na Champions da Ásia (Foto: Divulgação/Shabab Al Ahli)

Duelo decisivo e foco no Campeonato Emiradense

O Shabab Al Ahli encerrou a fase de grupos na sexta posição do Grupo B, somando 11 pontos. Nas oitavas de final, a equipe medirá forças contra o Tractor FC, do Irã, que finalizou a primeira fase no terceiro lugar da mesma chave.

Os confrontos eliminatórios estão programados para os dias 2 e 9 de março. Rikelme projetou o embate, lembrando do histórico recente entre os clubes, mas frisou que a prioridade imediata é a competição nacional.

— Será um adversário muito difícil. Nós os enfrentamos na primeira rodada da fase de grupos e empatamos em casa. De lá para cá, muita coisa mudou, mas com certeza será um confronto complicado, já que eles terminaram na terceira colocação, com uma boa campanha — analisou o lateral. Em seguida, ele reiterou as metas de curto prazo do clube

— Porém, o nosso foco agora são os dois próximos jogos pela liga. Estamos chegando à reta final e temos partidas importantes pela frente. Primeiro, pensamos na liga, depois voltamos a atenção para a Champions.

Momento de invencibilidade na temporada

A cautela de Rikelme em relação à liga nacional reflete o excelente momento vivido pelo Shabab Al Ahli nos Emirados Árabes Unidos. Atual campeão da UAE Pro League, o clube lidera a atual edição do campeonato com 38 pontos. Além da liderança isolada, a equipe ostenta uma sequência impressionante de nove vitórias consecutivas no torneio.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

