menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Pereira renova com o Oita Trinita e vai para a sua sexta temporada no Japão

Zagueiro é uma das grandes referências da equipe japonesa

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/01/2026
18:12
Pereira em ação pelo Oita Trinita, do Japão
imagem cameraPereira em ação pelo Oita Trinita, do Japão (Foto: Divulgação)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O zagueiro brasileiro Pereira renovou seu contrato com o Oita Trinita até o fim da próxima temporada e escreverá novos capítulos de sua história no Japão. Contratado em 2021, o defensor soma 148 partidas pelo clube, além de 11 gols marcados.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Recentemente, o Japão realizou uma mudança no calendário de futebol de seus clubes e adotará um modelo como o europeu. Com isso, a nova temporada começará em julho de 2026 e se encerrará em junho de 2027, que onde se encerra o novo vínculo de Pereira com o Oita Trinita.

continua após a publicidade

Revelado pelo Figueirense e com passagem pelo Atlético-GO, Pereira celebrou sua renovação com o Oita Trinita e a continuidade de sua história no Japão. O atleta agradeceu a confiança e comentou sobre a mudança do calendário local.

- Estou muito feliz por seguir construindo minha história no Oita Trinita. Renovar por mais uma temporada significa que o trabalho vem sendo bem feito e que há essa cumplicidade entre todas as partes. O clube apostou em mim em 2021, abriu as portas e me deu todas as condições para desenvolver meu futebol e também evoluir fora de campo. Viver no Japão é um sonho, um país de primeiro mundo e minha família e eu estamos muito felizes aqui. Este ano será atípico, com a mudança no calendário, e vamos ver como será essa adaptação nesse primeiro semestre. O importante é que a liga sempre busca evolução e entregar o melhor produto possível.

continua após a publicidade

Nesse primeiro semestre, Pereira disputará uma espécie de estadual entre fevereiro e maio com o Oita Trinita com o objetivo de não abandonar o futebol e seguir realizando a preparação para a nova temporada no Japão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Pereira reage durante jogo do Oita Trinita, do Japão
Pereira reage durante jogo do Oita Trinita, do Japão (Foto: Divulgação)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias