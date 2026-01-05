Pereira renova com o Oita Trinita e vai para a sua sexta temporada no Japão

O zagueiro brasileiro Pereira renovou seu contrato com o Oita Trinita até o fim da próxima temporada e escreverá novos capítulos de sua história no Japão. Contratado em 2021, o defensor soma 148 partidas pelo clube, além de 11 gols marcados.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Recentemente, o Japão realizou uma mudança no calendário de futebol de seus clubes e adotará um modelo como o europeu. Com isso, a nova temporada começará em julho de 2026 e se encerrará em junho de 2027, que onde se encerra o novo vínculo de Pereira com o Oita Trinita.

continua após a publicidade

Revelado pelo Figueirense e com passagem pelo Atlético-GO, Pereira celebrou sua renovação com o Oita Trinita e a continuidade de sua história no Japão. O atleta agradeceu a confiança e comentou sobre a mudança do calendário local.

- Estou muito feliz por seguir construindo minha história no Oita Trinita. Renovar por mais uma temporada significa que o trabalho vem sendo bem feito e que há essa cumplicidade entre todas as partes. O clube apostou em mim em 2021, abriu as portas e me deu todas as condições para desenvolver meu futebol e também evoluir fora de campo. Viver no Japão é um sonho, um país de primeiro mundo e minha família e eu estamos muito felizes aqui. Este ano será atípico, com a mudança no calendário, e vamos ver como será essa adaptação nesse primeiro semestre. O importante é que a liga sempre busca evolução e entregar o melhor produto possível.

continua após a publicidade

Nesse primeiro semestre, Pereira disputará uma espécie de estadual entre fevereiro e maio com o Oita Trinita com o objetivo de não abandonar o futebol e seguir realizando a preparação para a nova temporada no Japão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.