Ex-Bragantino termina entre os artilheiros da fase de liga Champions da Ásia
Felipe Silva foi destaque do Chengdu Rongcheng, da China
O atacante brasileiro Felipe Silva, atualmente no Chengdu Rongcheng, da China, concluiu a fase de liga da Champions League da Ásia entre os principais artilheiros da competição. O jogador, que no Brasil defendeu equipes como Bragantino e Vila Nova, anotou quatro gols no torneio, dividindo a marca com outro atleta brasileiro, Breno Cascardo, do Shabab Al-Ahli.
Desempenho individual e eliminação do clube
Apesar dos números positivos do atacante, o Chengdu Rongcheng não obteve a classificação para a etapa seguinte do torneio continental. Na última rodada, o clube chinês foi superado pelo Machida, do Japão, pelo placar de 3 a 2, em partida que contou com um gol de Felipe Silva.
O camisa 9 manifestou frustração com a eliminação coletiva, apontando que a recente mudança de treinador exigiu uma adaptação rápida a novas táticas e metodologias, mas valorizou seu desempenho pessoal.
— Pessoalmente, estou feliz. Terminei a Champions bem e marcando gol. Para o centroavante é importante — afirmou o atleta.
Foco na temporada nacional de 2026
Com a saída da competição asiática, o foco do Chengdu Rongcheng volta-se para a estreia no Campeonato Chinês de 2026, agendada para o dia 6 de março contra o Shenzhen Peng City. Na temporada de 2025, Felipe Silva registrou 20 gols e quatro assistências em 41 jogos, contribuindo para que a equipe encerrasse a primeira divisão nacional na terceira colocação, com 60 pontos. O atacante ressaltou que o tempo extra de preparação será utilizado para corrigir falhas e projetou um ano positivo para o clube.
Artilheiros da Fase de Liga (AFC Champions League Elite)
|Adil Boulbina
|Al-Duhail
|6
Houssem Aouar
Al-Ittihad
5
Breno Cascardo
Shabab Al-Ahli
4
Enzo Millot
Al-Ahli Saudi
4
Karim Benzema
Al-Ittihad
4
Krzysztof Piatek
Al-Duhail
4
Rafa Mujica
Al-Sadd
4
Felipe Silva
Chengdu Rongcheng
4
Caio Canedo
Al-Wahda
3
Darwin Núñez
Al-Hilal
3
