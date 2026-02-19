Ex-Bragantino termina entre os artilheiros da fase de liga Champions da Ásia

O atacante brasileiro Felipe Silva, atualmente no Chengdu Rongcheng, da China, concluiu a fase de liga da Champions League da Ásia entre os principais artilheiros da competição. O jogador, que no Brasil defendeu equipes como Bragantino e Vila Nova, anotou quatro gols no torneio, dividindo a marca com outro atleta brasileiro, Breno Cascardo, do Shabab Al-Ahli.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Desempenho individual e eliminação do clube

Apesar dos números positivos do atacante, o Chengdu Rongcheng não obteve a classificação para a etapa seguinte do torneio continental. Na última rodada, o clube chinês foi superado pelo Machida, do Japão, pelo placar de 3 a 2, em partida que contou com um gol de Felipe Silva.

continua após a publicidade

O camisa 9 manifestou frustração com a eliminação coletiva, apontando que a recente mudança de treinador exigiu uma adaptação rápida a novas táticas e metodologias, mas valorizou seu desempenho pessoal.

— Pessoalmente, estou feliz. Terminei a Champions bem e marcando gol. Para o centroavante é importante — afirmou o atleta.

Felipe Silva em ação pelo Chengdu Rongcheng na Champions League da Ásia (Foto: Divulgação/Chengdu Rongcheng)

Foco na temporada nacional de 2026

Com a saída da competição asiática, o foco do Chengdu Rongcheng volta-se para a estreia no Campeonato Chinês de 2026, agendada para o dia 6 de março contra o Shenzhen Peng City. Na temporada de 2025, Felipe Silva registrou 20 gols e quatro assistências em 41 jogos, contribuindo para que a equipe encerrasse a primeira divisão nacional na terceira colocação, com 60 pontos. O atacante ressaltou que o tempo extra de preparação será utilizado para corrigir falhas e projetou um ano positivo para o clube.

continua após a publicidade

Artilheiros da Fase de Liga (AFC Champions League Elite)

Adil Boulbina Al-Duhail 6 Houssem Aouar Al-Ittihad 5 Breno Cascardo Shabab Al-Ahli 4 Enzo Millot Al-Ahli Saudi 4 Karim Benzema Al-Ittihad 4 Krzysztof Piatek Al-Duhail 4 Rafa Mujica Al-Sadd 4 Felipe Silva Chengdu Rongcheng 4 Caio Canedo Al-Wahda 3 Darwin Núñez Al-Hilal 3

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

+ Aposte nos próximos jogos do futebol europeu!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.