Astro do Chelsea 'celebra' demissão de Ruben Amorim, do Manchester United

Garnacho curtiu anúncio sobre deposição do treinador

Tiago Teixeira Mendes
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 05/01/2026
16:11
Ruben Amorim durante vitória do Manchester United sobre o Sunderland, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Ruben Amorim durante vitória do Manchester United sobre o Sunderland, pela Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)
Alejandro Garnacho, hoje jogador do Chelsea, chamou atenção nas redes sociais ao curtir uma publicação que anunciava a demissão de Ruben Amorim do comando do Manchester United. O gesto foi interpretado como uma reação direta ao relacionamento conturbado entre o atacante argentino e o treinador português durante a passagem de ambos por Old Trafford.

A interação aconteceu em um post do jornalista Fabrizio Romano no Instagram, que confirmava a saída de Amorim dos Red Devils após pouco mais de um ano no cargo. Pouco depois, a curtida de Garnacho passou a circular entre torcedores e na imprensa inglesa, reacendendo episódios de tensão vividos pelo jogador sob o comando do técnico.

Relação desgastada entre Garnacho e Amorim

A passagem de Rúben Amorim pelo Manchester United foi marcada por instabilidade esportiva e conflitos internos. Um dos casos mais emblemáticos envolveu justamente Garnacho, que perdeu espaço ao longo da temporada e se tornou alvo frequente de críticas do treinador, tanto internamente quanto em declarações públicas.

Em diferentes momentos, Amorim expôs o argentino em entrevistas coletivas. Após uma vitória contra o Athletic Bilbao, pela Liga Europa, o técnico citou nominalmente o atacante ao comentar uma chance desperdiçada na semifinal, atitude que gerou desconforto no vestiário e repercussão negativa entre torcedores.

Fora dos microfones, o clima também era tenso. Discussões no vestiário acabaram vazando para a imprensa britânica, com relatos de frases duras direcionadas ao jogador.

– É melhor você rezar para encontrar um clube que te contrate – teria dito o treinador ao argentino.

Ruben Amorim e Garnacho, no Manchester United (Foto: Reprodução/X)
Ruben Amorim e Garnacho, no Manchester United (Foto: Reprodução/X)

A partir desse momento, Garnacho passou a ter participação cada vez mais reduzida. No último mês de competições pelo United, o argentino somou apenas 312 minutos em campo, sendo titular em três partidas e entrando como reserva em outras três, incluindo a final da Liga Europa. No encerramento da temporada, ficou fora da convocação para o jogo contra o Aston Villa.

Ruptura e saída para o Chelsea

A relação chegou ao ponto de ruptura em um confronto final no vestiário, também divulgado pela imprensa inglesa.

– Você nunca mais vai jogar por este clube enquanto eu estiver aqui. Para o seu próprio bem, encontre um lugar onde você seja desejado, porque nem o clube nem eu te queremos aqui.

Pouco depois, Garnacho foi colocado no mercado e acabou negociado com o Chelsea na janela de verão europeia, em uma transferência estimada em cerca de 45 milhões de euros. A mudança encerrou um ciclo turbulento no Manchester United e abriu um novo capítulo na carreira do argentino em Stamford Bridge.

Do lado do United, a demissão de Rúben Amorim ocorreu após 14 meses de trabalho marcados por resultados irregulares, críticas ao modelo de jogo e dificuldades de adaptação ao elenco. A saída do treinador português foi confirmada no início de 2026, em meio a um período agitado no futebol inglês, que também teve a troca de comando no Chelsea, com a saída de Enzo Maresca.

