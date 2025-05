Real Madrid escalado para última rodada de La Liga; Modric joga?

Neste sábado (24), o Real Madrid entra em campo em jogo válido pela última rodada de La Liga. A partida, além de representar o último duelo do campeonato de 2024/25, também marca a despedida de três ídolos madrilenhos: Modric, Lucas Vázquez e Carlo Ancelotti. O técnico, que será apresentado no Brasil na segunda-feira (26), divulgou seu último time titular; confira:

Após assistir ao Barcelona se sagrar campeão de La Liga, o Real Madrid apenas cumpre tabela no campeonato. Apesar de não haver mais nada em jogo nesta última rodada, o clube madrilenho se prepara para um duelo emocionante. Três dos ídolos recentes irão se despedir do time: os capitães Modric e Lucas Vázquez não tiveram seus contratos renovados e estão de saída dos merengues. Esta será a última partida de ambos os jogadores no Santiago Bernabéu, o que promete muita emoção. O técnico Carlo Ancelotti também já anunciou sua saída e seguirá rumo ao comando da Seleção Brasileira.

Modric e Vázquez comemorando o gol de Vini Jr. (Foto: Reprodução / Instagram)

Para o duelo, o Real Madrid, que conta com diversos jogadores lesionados em seu elenco, vai a campo com uma equipe "mista", montada por necessidade, devido ao excesso de atletas fora por lesão. Lucas Vázquez e Modric, que estão se despedindo do clube, iniciarão a partida como titulares, com o croata usando a braçadeira de capitão.

⚪ Escalação do Real Madrid com Modric titular, para a última rodada de La Liga

⚽ GOL: Lunin

⚽ LD: Lucas Vázquez

⚽ ZAG: Asencio

⚽ ZAG: Tchouameni

⚽ LE: Fran García

⚽ MEI: Valverde

⚽ MEI: Modric

⚽ MEI: Ceballos

⚽ MEI: Arda Güler

⚽ ATA: Brahim

⚽ ATA: Mbappé

Real Sociedad também está escalado

O Real Sociedad, assim como o Real Madrid, também não tem nada em jogo na última rodada de La Liga. A equipe está em 11ª colocado no Campeonato Espanhol e está longe de qualquer classificação a competições europeias. Para o confronto, a equipe divulgou a escalações e vai com time, também misto.

🔵 Escalação do Real Sociedad para a última rodada de La Liga

⚽ GOL: Marrero

⚽ LD: Aramburu

⚽ ZAG: Martin

⚽ ZAG: Pacheco

⚽ LE: Muñoz

⚽ MEI: Take Kubo

⚽ MEI: Turrientes

⚽ MEI: Sucic

⚽ MEI: Gómez

⚽ ATA: Marizkurrena

⚽ ATA: Marín

Real Madrid e Real Sociedad se enfrentam em duelo válido pela 38ª rodada de La Liga. A partida em Santiago Bernabéu, em Madrid (ESP), às 11h15 (de Brasília), e terá transmissão ao vivo da ESPN (canal fechado) e Disney+ (streaming).

