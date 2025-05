Bastidores: despedida de Ancelotti é marcada por emoção e promessa no Real Madrid

A despedida de Carlo Ancelotti do Real Madrid foi marcada por muita emoção e lágrimas entre os funcionários, nesta sexta-feira (23). O treinador comandou seu último treino na véspera da partida contra a Real Sociedad, pela 38ª rodada da La Liga.

Ancelotti chegou no CT do Real Madrid pela manhã e se despediu carinhosamente dos funcionários com os quais conviveu nos últimos quatro anos. Houve muito choro entre os empregados do clube após recordações agradáveis sobre o período.

Segundo o "Marca", Ancelotti também recebeu uma sonora onda de aplausos ao fim de sua penúltima coletiva de imprensa como técnico do Real Madrid. O comandante falará pela última vez após o duelo contra a Real Sociedad.

Além da emoção, a despedida de Ancelotti também foi marcada por promessas, como a de que um dia voltaria a trabalhar no Real Madrid. Existem conversas em andamento para que o italiano assuma um cargo no clube após a Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti sobre Real Madrid

Em sua penúltima coletiva, Carlo Ancelotti não escondeu seu carinho pelo Real Madrid pelos últimos anos vividos no clube. Além dos inúmeros títulos conquistados, o italiano deixou sua marca internamente junto com os funcionários.

- Tenho orgulho de ter tido a oportunidade de treinar este clube e de entrar para a sua história. Não havia outra maneira de me despedir senão com o carinho que tenho pelo clube e o carinho que o clube tem por mim. Agora começa uma nova era com o mesmo entusiasmo e desejo de quando cheguei aqui pela primeira e segunda vez. Foi um período de sucesso, no qual conquistamos muitas coisas.

Neste sábado (24), o Real Madrid busca encerrar a temporada de forma positiva antes da passagem de bastão de Ancelotti para Xabi Alonso. O espanhol será o responsável por comandar a equipe merengue no Mundial de Clubes.