Após o anúncio de saída do Real Madrid, Luka Modric começou a ter seu nome especulado em diversos clubes do mundo. De acordo com o jornal "Marca", da Espanha, um dos principais interessados para contar com o croata de 39 anos é o Inter Miami, clube de Lionel Messi na MLS.

O time americano tenta convencer o camisa 10 do Real Madrid a participar do projeto de David Beckham desde a temporada passada. Segundo fontes próximas ao clube, o vínculo entre as partes seria válido até julho de 2026, com um contrato anual na casa dos 2,5 milhões de dólares (R$ 14,4 milhões). A duração do vínculo permitiria que Modric se mantivesse em atividade até a disputa da Copa do Mundo com a Croácia.

O acordo atual de Modric com o clube merengue tem duração ainda até o dia 30 de junho. Com isso, o jogador teria que antecipar sua saída da Espanha, ou o Inter Miami desembolsar uma compensação financeira ao Real para ter o croata disponível para o Mundial de Clubes.

Havia a expectativa de que Modric renovasse por mais algum tempo, mas sua despedida está marcada para o próximo sábado (24), na última rodada de La Liga, quando o Real Madrid enfrentará a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.

Vale destacar que o Inter Miami joga em casa no Super Mundial e encara o Palmeiras na última rodada da fase de grupos. O jogo do Grupo A pode ser crucial para definir a classificação dos clubes para as oitavas de final do torneio da Fifa.

Modric se despede como uma lenda do Real Madrid

Contratado junto ao Tottenham na temporada 2012/13, Luka Modric teve um certo tempo até se tornar uma peça incontestável no Real Madrid. Contudo, esteve presente e teve impacto em grandes conquistas do clube desde sua chegada.

6x campeão da Champions League 5x campeão da Supercopa Europeia 4x campeão espanhol (La Liga) 2x campeão da Copa do Rei 5x campeão da Supercopa da Espanha 5x campeão do Mundial de Clubes 1x campeão do Intercontintal da Fifa

Além das dezenas de troféus, Modric também ostenta o título de ser aquele quem encerrou o período de hegemonia entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao ser eleito como melhor jogador do mundo em 2018, ao vencer os prêmios FIFA The Best e Bola de Ouro.

