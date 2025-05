Um dos titulares do Real Madrid durante anos nas vitoriosas campanhas de Champions League e La Liga está de saída do clube. Trata-se de Lucas Vázquez, jogador polivalente que joga do lado do campo tanto pelo ataque quanto pela defesa. Segundo Fabrizio Romano, o Real Madrid não vai renovar o contrato do veterano, que se encerra após a disputa do Mundial de Clubes. Vázquez conquistou cinco Champions pelos clube merengue, e foi tiular durante toda esta temporada.

Lucas Vázquez foi peça importante para o Real Madrid nesta temporada. Apesar de criticado pela torcida nos jogos decisivos, o lateral revelado nas categorias de base do clube foi um 'tapa buraco' neste ano. Com a lesão de Carvajal, que rompeu o ligamento cruzado do joelho em partida contra o Villarreal, Vázquez foi o titular da equipe por boa parte do tempo. O Real Madrid não tem um reserva de origem imediato para a posição, e por isso encaminhou a contratação de Alexander-Arnold para a próxima temporada.

O espanhol de 33 anos havia renovado seu contrato que se encerrava em 2024 até junho de 2025. Dessa vez, contudo, a diretoria do Real Madrid optou por uma troca de ares.

Estatísticas e conquistas de Lucas Vázquez pelo Real Madrid

Lucas Vázquez comemora gol em Real Madrid x Alavés por La Liga (Foto: Javier Soriano/AFP)

Lucas Vázquez é um dos jogadores mais vitoriosos da história do Real Madrid. O lateral chegou ao clube em 2007, ainda na base, e teve passagem pelo Espanyol antes de voltar aos Merengues. Ele tem 22 títulos pelo Real, alternando entre ponta pela direita e lateral direito. Veja os números:

399 partidas 38 gols 73 assistências 5 vezes campeão da Champions League 4 vezes campeão de La Liga 4 vezes campeão da Supercopa da Uefa 4 vezes campeão do Mundial de clubes da Fifa 4 vezes campeão da Supercopa da Espanha Campeão da Copa do Rei

