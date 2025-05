A braçadeira de capitão tem pesado nos últimos anos no Real Madrid. Desde a saída de Sergio Ramos, os jogadores que herdaram a faixa deixaram o clube exatamente um ano após assumirem o posto. Luka Modric, que encerra sua trajetória no time ao fim desta temporada, é mais um nome a engrossar essa lista.

Após Ramos, quem assumiu a liderança foi Marcelo. O lateral-esquerdo brasileiro permaneceu como capitão por apenas uma temporada, antes de se despedir do clube. O sucessor foi Karim Benzema, que também teve um reinado curto: deixou o Real Madrid novamente após completar apenas um ano como capitão. O padrão se repetiu com Nacho Fernández. Zagueiro, formado na casa, ele se despediu logo após levantar os troféus da La Liga e da Champions League.

Luka Modric em ação pelo Real Madrid (Foto: Reprodução / Instagram)

Agora foi a vez de Luka Modric. Ídolo absoluto, o croata resistiu por temporadas mesmo após as saídas de antigos companheiros de meio-campo, mas chegou a hora da despedida. Mesmo aos 39 anos, deixa o clube atuando em alto nível, provando que ainda poderia render com a camisa branca.

Com a saída de Modric e Lucas Vázquez, Dani Carvajal assumirá a braçadeira de forma definitiva a partir da temporada 2025/26. O lateral-direito, que se recupera de lesão sofrida em outubro, terá como vice-capitão o uruguaio Fede Valverde.

Confira na íntegra o texto de despedida de Modric ao Real Madrid

Caros torcedores do Real Madrid:

Chegou a hora. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim… No sábado farei minha última partida no Santiago Bernabéu.

Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e a ambição de fazer grandes coisas, mas não imaginava o que viria depois.

Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador de futebol e como pessoa.

Tenho orgulho de ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história.

Quero agradecer sinceramente ao clube, especialmente ao presidente Florentino Pérez, meus companheiros de equipe, treinadores e todos que me ajudaram durante todo esse tempo.

Ao longo dos anos, vivi momentos incríveis, reviravoltas aparentemente impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu… Ganhamos tudo e fiquei muito feliz. Muito, muito feliz.

Mas além dos títulos e vitórias, levo no coração o carinho de todos os torcedores do Real Madrid. Eu realmente não sei como explicar a conexão especial que tenho com todos vocês e o quanto me senti apoiada, respeitada e amada e continuo me sentindo. Nunca esquecerei cada aplauso e todos os gestos gentis que vocês me mostraram.

Estou saindo com o coração cheio. Cheio de orgulho, gratidão e memórias inesquecíveis. E mesmo que depois do Mundial de Clubes eu não use mais essa camisa em campo, sempre serei um torcedor do Real Madrid.

Nós nos veremos novamente. O Real Madrid sempre será minha casa. Ao longo da vida.

Hala Madrid e nada mais.

Luka Modric.

