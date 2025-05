Após 13 anos, Luka Modric se despede do Real Madrid

Na manhã desta quinta-feira (22), Luka Modric anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, que deixará o Real Madrid ao fim da atual temporada. Aos 39 anos, o meio-campista croata encerrará sua vitoriosa trajetória no clube merengue após 13 anos de serviços prestados.

Havia a expectativa de que Modric renovasse por mais algum tempo para disputar o Mundial de Clubes, mas sua despedida está marcada para o próximo sábado (24), na última rodada de La Liga, quando o Real Madrid enfrentará a Real Sociedad, no Santiago Bernabéu.

Modríc se despede como uma lenda

Contratado junto ao Tottenham na temporada 2012/13, Luka Modric teve um certo tempo até se tornar uma peça incontestável no Real Madrid. Contudo, esteve presente e teve impacto em grandes conquistas do clube desde sua chegada.

6x campeão da Champions League 5x campeão da Supercopa Europeia 4x campeão espanhol (La Liga) 2x campeão da Copa do Rei 5x campeão da Supercopa da Espanha 5x campeão do Mundial de Clubes 1x campeão do Intercontintal da Fifa

Além das dezenas de troféus, Modric também ostenta o título de ser aquele quem encerrou o período de hegemonia entre Lionel Messi e Cristiano Ronaldo ao ser eleito como melhor jogador do mundo em 2018, ao vencer os prêmios FIFA The Best e Bola de Ouro.

Luka Modric foi eleito como Bola de Ouro em 2018 depois de vencer a Champions League pelo Real Madrid e ser vice-campeão da Copa do Mundo pela Croácia (Foto: Divulgação)

Confira na íntegra o texto de despedida de Modric

Caros torcedores do Real Madrid:

Chegou a hora. O momento que eu nunca quis que chegasse, mas o futebol é assim, e na vida tudo tem um começo e um fim… No sábado farei minha última partida no Santiago Bernabéu.

Cheguei em 2012 com a esperança de vestir a camisa do melhor time do mundo e a ambição de fazer grandes coisas, mas não imaginava o que viria depois.

Jogar pelo Real Madrid mudou minha vida como jogador de futebol e como pessoa.

Tenho orgulho de ter feito parte de uma das eras mais bem-sucedidas do melhor clube da história.

Quero agradecer sinceramente ao clube, especialmente ao presidente Florentino Pérez, meus companheiros de equipe, treinadores e todos que me ajudaram durante todo esse tempo.

Ao longo dos anos, vivi momentos incríveis, reviravoltas aparentemente impossíveis, finais, comemorações e noites mágicas no Bernabéu… Ganhamos tudo e fiquei muito feliz. Muito, muito feliz.

Mas além dos títulos e vitórias, levo no coração o carinho de todos os torcedores do Real Madrid. Eu realmente não sei como explicar a conexão especial que tenho com todos vocês e o quanto me senti apoiada, respeitada e amada e continuo me sentindo. Nunca esquecerei cada aplauso e todos os gestos gentis que vocês me mostraram.

Estou saindo com o coração cheio. Cheio de orgulho, gratidão e memórias inesquecíveis. E mesmo que depois do Mundial de Clubes eu não use mais essa camisa em campo, sempre serei um torcedor do Real Madrid.

Nós nos veremos novamente. O Real Madrid sempre será minha casa. Ao longo da vida.

Hala Madrid e nada mais.

Luka Modric.

