Real Madrid: Endrick e mais dois jogadores são punidos por La Liga; entenda
Do banco de reservas, atacante foi expulso na partida contra o Celta de Vigo
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League. Contudo, há boas notícias para os brasileiros: além do gol marcado por Rodrygo, Endrick teve minutos em campo, em seu segundo jogo na temporada pelo clube. No entanto, nem tudo são flores para o camisa 9.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Europeus reagem ao momento do Real Madrid na Champions League: ‘Não passa das quartas’
Futebol Internacional11/12/2025
- Futebol Internacional
Com gol na Champions, Rodrygo quebra o pior jejum da história do Real Madrid; veja número
Futebol Internacional11/12/2025
- Futebol Internacional
Endrick joga, e ex-Palmeiras marca; veja como foi o dia da Champions League
Futebol Internacional10/12/2025
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Como é de se saber, Endrick não tem recebido muitas oportunidades no Madrid sob o comando de Xabi Alonso, atuando como terceira opção para a posição de centroavante, atrás do artilheiro Kylian Mbappé e da promessa da base Gonzalo García. Mesmo no banco de reservas, ele não passou despercebido na derrota por 2 a 0 para o Celta de Vigo, no domingo (7), em partida válida pela 15ª rodada da La Liga, no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP).
Ao fim dos 90 minutos, diversos jogadores do Madrid demonstraram indignação com a arbitragem de Alejandro Quintero, responsável por expulsar três atletas merengues: Álvaro Carreras, Fran García e Endrick. O lateral-esquerdo titular recebeu cartão vermelho nos acréscimos após dirigir ao árbitro a frase "você é péssimo", enquanto o brasileiro também foi excluído por comportamento considerado desrespeitoso. O defensor reserva, único punido por faltas em campo, deixou a partida aos 19' do segundo tempo.
A punição aos atletas foi anunciada pelo Comitê de Arbitragem da La Liga na quarta-feira (10), e cada jogador cumprirá suspensão de dois jogos. Com isso, eles não poderão atuar contra o Alavés neste domingo (14), às 17h (de Brasília), fora de casa, nem contra o Sevilla no sábado seguinte (20), também às 17h (de Brasília).
De malas prontas à Lyon 🛄
Segundo o portal "Trivela", Endrick deve sair da Espanha no dia 1º de janeiro, assim que a janela de transferências do verão europeu se abrir. O acordo entre o atacante e o Lyon, da França, foi firmado em outubro, mas o contrato ainda não havia sido assinado. Com menos partidas para disputar, o risco de lesão no Madrid diminui, e o clube francês se mostra ansioso para contar com o jogador a partir do início do ano que vem.
Desde outubro, Endrick mantém conversas com o técnico Paulo Fonseca e tem acompanhado as partidas do Lyon na Ligue 1 e na Europa League, conforme publicado no site brasileiro. Com poucas opções como referência ofensiva, o brasileiro deve ter mais oportunidades com o português do que vinha tendo sob comando de Xabi. Endrick defenderá a equipe por seis meses, sem custos, antes de retornar ao Real para a temporada 2026/27. O acordo, aliás, não prevê opção de compra.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias