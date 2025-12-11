O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, resultado que aprofunda o momento delicado da equipe dirigida por Xabi Alonso. Apesar da derrota continental, a noite marcou um episódio significativo para Rodrygo, que encerrou a pior sequência sem gols já registrada por um atacante do clube em seus 123 anos de história.

O camisa 11 permaneceu 32 partidas sem marcar: seu último gol pelo Madrid na La Liga ocorrera em 19 de janeiro de 2025, contra o Las Palmas, há 325 dias, enquanto o mais recente na Champions datava de 4 de março do mesmo ano, diante do Atlético de Madrid, após 282 dias dias de jejum. No clube desde 2018, o atacante soma 288 jogos, 69 gols e 53 assistências, com alternância entre períodos como titular e na rotação do elenco, além de ter sido tratado como talismã em confrontos continentais decisivos.

Esse retrospecto negativo caiu justamente contra um adversário diante do qual Rodrygo tem um histórico positivo: o Manchester City. Próximo dos 30 minutos, o Real puxou um contra-ataque puxado por Álvaro Carreras; no meio-campo, Jude Bellingham acionou o brasileiro, que invadiu a área e finalizou cruzado para abrir o placar da partida, posteriormente virada pelos ingleses ainda no primeiro tempo.

O City é o adversário contra o qual Rodrygo mais marcou na carreira: cinco gols e duas assistências em dez partidas, alguns deles decisivos para classificações do Madrid e eliminações do rival, em confrontos que consolidaram o duelo como um dos clássicos modernos da história recente da principal competição de clubes da Europa. Abaixo, veja os números dele contra os Cityzens:

⚔️ 10 jogos (9 titular)

⚽ 5 gols

🅰️ 2 assistências

⏰ 109 mins p/ participar de gol (!)

👟 17 finalizações (11 no gol!)

🥅 75% conversão de grandes chances (!)

🧠 5 grandes chances criadas (!)

🔑 16 passes decisivos (!)

💨 14 dribles certos (!)

💯 Nota Sofascore 7.31

2025/26 ⚽

Nesta temporada, Rodrygo passou a atuar majoritariamente no lado esquerdo do ataque no esquema proposto por Alonso, em sua primeira temporada como técnico. Assim, ele recebe oportunidades ocasionais em sua posição preferida, competindo pelo setor com Vini Jr, titular incontestável no período em que Carlo Ancelotti comandava a equipe. Naquela época, o Menino da Vila atuava na ponta-direita e em outras lacunas do ataque. Curiosamente, na partida em que voltou a marcar, ele iniciou atuando pelo lado direito do ataque, enquanto o camisa 7 ocupou o setor esquerdo.

Trata-se do primeiro gol de Rodrygo em 2025/26 após 18 partidas disputadas. No Mundial de Clubes, competição que marcou a transição de uma temporada para outra no meio deste ano, o atacante também passou em branco nos três jogos que participou. O jogador tem contrato com o Real até junho de 2028.

