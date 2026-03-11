Hat-trick, goleada e mais: veja como foi o dia da Champions League
Quarta-feira teve 15 gols marcados em quatro jogos
Nesta quarta-feira (11), quatro jogos movimentaram as oitavas de final da Champions League com goleadas, viradas e placares elásticos. PSG, Real Madrid, Bayer Leverkusen e Bodo/Glimt largaram na frente em busca da classificação às quartas. Veja como foram os jogos:
PSG atropela Chelsea com show de Kvaratskhelia e abre vantagem nas oitavas
O Paris Saint-Germain venceu o Chelsea por 5 a 2 no Parc des Princes, em partida que teve alternâncias no placar. Aos 28 minutos, Enzo Fernández lançou Malo Gusto, que invadiu a área e finalizou forte para empatar após o gol de Barcola. No contra-ataque, Dembélé driblou Wesley Fofana e bateu cruzado para fazer 2 a 1 antes do intervalo.
No segundo tempo, Pedro Neto disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Enzo Fernández empatar novamente. Aos 20 minutos, Jorgensen falhou na saída de bola, Vitinha bateu de cavadinha e recolocou o PSG em vantagem. Nos minutos finais, Kvaratskhelia marcou duas vezes para ampliar e decretar a goleada.
Valverde faz hat-trick e Real Madrid atropela Manchester City
O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 0 com três gols de Federico Valverde ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Courtois lançou o uruguaio, que dominou, ganhou na velocidade e tocou para o gol vazio. Sete minutos depois, Vini Jr rolou para Valverde, que bateu rasteiro e ampliou. Aos 18, Brahim cruzou e Valverde deu um chapéu em Guehi antes de finalizar para completar o hat-trick.
No segundo tempo, Vini Jr desperdiçou um pênalti. O City tentou reagir com Haaland, mas Rüdiger neutralizou o norueguês. Na reta final, O'Reilly finalizou após erro da base merengue, mas Courtois fez grande defesa e garantiu o 3 a 0.
Arsenal arranca empate na reta final contra o Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen e Arsenal empataram por 1 a 1 no primeiro jogo do dia. O duelo foi truncado e equilibrado, com os alemães dando trabalho ao líder da fase de liga da Champions. No início do primeiro tempo, Andrich aproveitou escanteio e cabeceou forte para abrir o placar.
Jogando fora de casa e atrás no marcador, o Arsenal se lançou ao ataque e foi recompensado na reta final. Madueke sofreu pênalti, e Kai Havertz cobrou com sucesso para empatar a partida, deixando os Gunners em vantagem pelo gol marcado fora de casa.
Bodo/Glimt domina Sporting e vence por 3 a 0
No jogo mais modesto do dia, o Bodo/Glimt mostrou por que tem a fama de destronador de gigantes. Em casa, a equipe norueguesa venceu o Sporting por 3 a 0 e abriu grande vantagem na eliminatória. Sondre Fet marcou o primeiro de pênalti, e na reta final Didrik Blomberg ampliou nos acréscimos.
Atrás no placar, o Sporting tentou atacar e teve mais posse de bola na segunda etapa, mas a dominância norueguesa era absoluta. Antes do apito final, Hogh ainda marcou o terceiro, fechando o caixão do Sporting e consolidando a goleada.
