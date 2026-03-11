menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Hat-trick, goleada e mais: veja como foi o dia da Champions League

Quarta-feira teve 15 gols marcados em quatro jogos

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/03/2026
19:35
Vini Jr Valverde Real Madrid
imagem cameraVini Jr abraçando Valverde no duelo entre Real Madrid e Manchester City (Foto: Oscar del Pozo/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nesta quarta-feira (11), quatro jogos movimentaram as oitavas de final da Champions League com goleadas, viradas e placares elásticos. PSG, Real Madrid, Bayer Leverkusen e Bodo/Glimt largaram na frente em busca da classificação às quartas. Veja como foram os jogos:

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

PSG atropela Chelsea com show de Kvaratskhelia e abre vantagem nas oitavas

O Paris Saint-Germain venceu o Chelsea por 5 a 2 no Parc des Princes, em partida que teve alternâncias no placar. Aos 28 minutos, Enzo Fernández lançou Malo Gusto, que invadiu a área e finalizou forte para empatar após o gol de Barcola. No contra-ataque, Dembélé driblou Wesley Fofana e bateu cruzado para fazer 2 a 1 antes do intervalo.

continua após a publicidade
O PSG goleou o Chelsea por 5 a 2 pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
O PSG goleou o Chelsea por 5 a 2 pela Champions League (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

No segundo tempo, Pedro Neto disparou pela ponta esquerda e cruzou rasteiro para Enzo Fernández empatar novamente. Aos 20 minutos, Jorgensen falhou na saída de bola, Vitinha bateu de cavadinha e recolocou o PSG em vantagem. Nos minutos finais, Kvaratskhelia marcou duas vezes para ampliar e decretar a goleada.

Valverde faz hat-trick e Real Madrid atropela Manchester City

O Real Madrid venceu o Manchester City por 3 a 0 com três gols de Federico Valverde ainda no primeiro tempo. Aos 11 minutos, Courtois lançou o uruguaio, que dominou, ganhou na velocidade e tocou para o gol vazio. Sete minutos depois, Vini Jr rolou para Valverde, que bateu rasteiro e ampliou. Aos 18, Brahim cruzou e Valverde deu um chapéu em Guehi antes de finalizar para completar o hat-trick.

continua após a publicidade

No segundo tempo, Vini Jr desperdiçou um pênalti. O City tentou reagir com Haaland, mas Rüdiger neutralizou o norueguês. Na reta final, O'Reilly finalizou após erro da base merengue, mas Courtois fez grande defesa e garantiu o 3 a 0.

➡️ Aposte nos jogos das oitavas de final da Champions League!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Arsenal arranca empate na reta final contra o Bayer Leverkusen

Bayer Leverkusen e Arsenal empataram por 1 a 1 no primeiro jogo do dia. O duelo foi truncado e equilibrado, com os alemães dando trabalho ao líder da fase de liga da Champions. No início do primeiro tempo, Andrich aproveitou escanteio e cabeceou forte para abrir o placar.

Jogando fora de casa e atrás no marcador, o Arsenal se lançou ao ataque e foi recompensado na reta final. Madueke sofreu pênalti, e Kai Havertz cobrou com sucesso para empatar a partida, deixando os Gunners em vantagem pelo gol marcado fora de casa.

Bodo/Glimt domina Sporting e vence por 3 a 0

No jogo mais modesto do dia, o Bodo/Glimt mostrou por que tem a fama de destronador de gigantes. Em casa, a equipe norueguesa venceu o Sporting por 3 a 0 e abriu grande vantagem na eliminatória. Sondre Fet marcou o primeiro de pênalti, e na reta final Didrik Blomberg ampliou nos acréscimos.

Atrás no placar, o Sporting tentou atacar e teve mais posse de bola na segunda etapa, mas a dominância norueguesa era absoluta. Antes do apito final, Hogh ainda marcou o terceiro, fechando o caixão do Sporting e consolidando a goleada.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias