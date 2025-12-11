O Manchester City venceu o Real Madrid por 2 a 1 nesta quarta-feira (10), no Santiago Bernabéu, pela sexta rodada da fase de liga da Champions League, resultado que aprofunda o momento delicado da equipe dirigida por Xabi Alonso. Nesse contexto, o jornal "As" abriu um espaço para que seus leitores, especialmente torcedores dos Merengues, expressem opiniões sobre a fase atual do clube.

Após a partida, o veículo espanhol, conhecido por se caracterizar como um portal de opiniões fortes, decidiu adotar uma prática comum no próprio "As", mas ainda pouco usual para a mídia de forma geral: sem filtros, recebeu mensagens da torcida reagindo à má fase da equipe. São apenas duas vitórias nos últimos sete jogos, incluindo empates contra times de menor expressão na La Liga e derrotas na Champions. Abaixo, seguem alguns comentários críticos publicados por leitores no site do jornal:

Tradução: O jogo de ontem mostrou que contra Girona, Rayo Vallecano e Celta de Vigo, o problema foi de atitude, mas não é o único. Jogando como ontem, acho que teríamos vencido esses três times e ainda estaríamos na liderança do campeonato, capazes de brigar pelo título com o Barça até o fim, mas não temos um elenco para ganhar a Liga dos Campeões. Não vamos passar das quartas de final. Temos alguns jogadores que só são bons o suficiente para um time de meio de tabela da La Liga.

Tradução: A menos que os jogadores se dediquem ao máximo, a equipe não vai funcionar. Eles não vão conquistar nada jogando desse jeito; agora, são um time que não inspira nem gera entusiasmo. É uma pena.

Tradução: É uma equipe sem alma, um técnico sem ideias, uma equipe sem um jogador que controle o ritmo dos jogos, uma equipe sem alma.

Tradução: Ainda temos tempo, precisamos de uma mudança imediata. Os jogadores precisam entender que vestir a camisa do Real Madrid significa competir no mais alto nível sempre; alguns não merecem vestir essa camisa. Não sei o que estão esperando para promover o Arbeloa (técnico do time B) ao elenco principal.

⚪ Real Madrid ⚔️ Manchester City 🔵

No primeiro minuto, Vinícius Júnior recebeu a bola na entrada da área e foi derrubado por Matheus Nunes; inicialmente, o árbitro marcou pênalti, mas o VAR apontou falta fora da área, e a cobrança de Federico Valverde parou na barreira. Cinco minutos depois, em contra-ataque rápido, Rodrygo cruzou rasteiro para Vini Jr, mas a finalização do camisa 7 foi desviada e saiu pela linha de fundo.

Apesar da menor posse de bola, o Real criou as melhores chances, incluindo a cabeçada de Antonio Rüdiger que passou perto do gol. Perto dos 30 minutos, o time merengue lançou mais um contra-ataque após Álvaro Carreras desarmar Bernardo Silva; Jude Bellingham acionou Rodrygo, que invadiu a área e abriu o placar.

Porém, na sequência, em cobrança de escanteio, Joško Gvardiol cabeceou e Thibaut Courtois rebateu. Como elemento surpresa, Nico O'Reilly aproveitou e igualou em 1 a 1. Próximo do intervalo, Rüdiger derrubou Erling Haaland na área, e o VAR confirmou o pênalti, convertido pelo norueguês para virar o placar. O City ainda teve chances de ampliar, mas o goleiro merengue realizou defesas importantes.

No segundo tempo, o Madrid pressionou, mas sem sucesso, enquanto os ingleses levaram mais perigo em situações pontuais. Nos minutos finais, a entrada de Endrick deu novo fôlego à equipe, e o jovem acertou o travessão em cabeçada, mas a pressão merengue não resultou em gol. Final de jogo: 2 a 1 para os Cityzens.

