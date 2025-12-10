Nesta quarta-feira (10), a 6ª rodada da Champions League chegou ao fim com partidas movimentadas. Entre os destaques, ficou o grande duelo entre Manchester City e Real Madrid, marcado pelo fim do jejum de Rodrygo – que voltou a marcar após 32 jogos – e pela segunda aparição de Endrick na temporada. Confira como foram os jogos.

Manchester City vira sobre Real Madrid e vence fora de casa

O principal jogo do dia reuniu Real Madrid e Manchester City, rivais recorrentes na Champions. Em crise e sem Mbappé, o time espanhol entrou pressionado, mas começou melhor. Intenso e dominante nos primeiros minutos, os espanhóis abriram o placar aos 28: Rodrygo, titular e participativo, marcou seu primeiro gol após 32 partidas de jejum. A vantagem, porém, durou pouco. Em falha coletiva do sistema defensivo, Nico O'Reilly empatou. Pouco depois, Haaland converteu pênalti e virou para o City.

Endrick em Real Madrid x Manchester City (Foto: Thomas COEX / AFP)

Na segunda etapa, o Real Madrid tentou reagir, e Endrick entrou para fazer seu segundo jogo na temporada. O atacante teve pouco tempo, mas criou a melhor chance do time, acertando o travessão e sendo mais perigoso que Gonzalo García, titular da posição. O City segurou a pressão e venceu por 2 a 1.

Bruno Guimarães faz gol contra, e Richard Ríos marca para o Benfica

Em Leverkusen, Newcastle e Bayer fizeram outro confronto intenso. Os alemães abriram o placar após cobrança de escanteio: Andrich cabeceou, a bola desviou nas costas de Bruno Guimarães e morreu no gol, deixando o brasileiro sem reação. O Newcastle cresceu no segundo tempo e empatou com Anthony Gordon, de pênalti. Na sequência, Lewis Miley virou para os ingleses, mas Grimaldo marcou nos minutos finais e fechou o duelo em 2 a 2. Arsenal, força dominante desta Champions, venceu mais uma e manteve o 100% na competição. Fora de casa, bateu o Club Brugge por 3 a 0, com grande atuação de Madueke.

Nos demais jogos, o Benfica venceu o Napoli por 2 a 0. A equipe italiana, que não repete o desempenho doméstico no torneio continental, sofreu com a intensidade portuguesa. Richard Ríos, ex-Palmeiras, abriu o placar. O Borussia Dortmund, em casa, ficou no 2 a 2 com o Bodo/Glimt. Brandt marcou os dois gols dos alemães, mas o time norueguês buscou o empate na reta final.

O PSG visitou o Athletic Bilbao e, sem Dembélé, não saiu do 0 a 0. O time parisiense, já desfalcado, ainda perdeu Marquinhos por lesão. Em Amsterdã, o Ajax venceu o Qarabag por 4 a 2, virando o jogo nos minutos finais. O Copenhague também conseguiu vitória no fim: 3 a 2 sobre o Villarreal, fora de casa. A Juventus garantiu resultado seguro ao vencer o Pafos por 2 a 0.

