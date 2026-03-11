Vini Jr iguala Cristiano Ronaldo em recorde pelo Real Madrid na Champions League

Vini Jr chegou a marca de 31 assistências na Champions League nesta quarta-feira (11) e se tornou, ao lado de Cristiano Ronaldo, o recordista no quesito com a camisa do Real Madrid. O brasileiro atingiu o feito na vitória por 3 a 0 sobre o Manchester City, no estádio Santiago Bernabéu, pelo jogo de ida das oitavas de final.

Vinícius deu passe para o segundo gol merenge diante dos ingleses, marcado por Fede Valverde; o uruguaio, inclusive, foi o autor dos três gols da equipe nesta noite, todos no primeiro tempo.

Além de ser o líder de assistências da história do Real Madrid ao lado de Cristiano Ronaldo, Vini Jr é o quinto no ranking geral da Champions League. Os 31 passes para gol colocam o brasileiro atrás apenas do próprio CR7, que têm 42 por todos os clubes, Ángel di María (41), Lionel Messi (40) e Neymar (33).

Real Madrid x Manchester City: como foi o jogo?

Por Tiago Mendes

O Real Madrid recebeu o Manchester City no Santiago Bernabéu nesta quarta-feira (11) pelo jogo de ida das oitavas de final da Champions League e aplicou 3 a 0 nos ingleses, com um hat-trick de Federico Valverde ainda no primeiro tempo. O resultado coloca os merengues em vantagem na eliminatória, como também ilustra a diferença de momento entre as duas equipes em relação ao último encontro, há exatos três meses.

A principal diferença entre os dois confrontos está na postura do Real Madrid. Em dezembro, a equipe esperou o City, tentou explorar contra-ataques e sucumbiu à pressão adversária. Agora, sob o comando de Arbeloa, os merengues impuseram seu ritmo desde o primeiro minuto. A pressão alta funcionou, e os erros de saída de bola dos ingleses foram fatais.

Outro fator determinante foi a utilização dos espaços. O City de Guardiola, acostumado a controlar as partidas com posse de bola, viu seu sistema ser desmontado por transições rápidas e objetivas. O Real Madrid não precisou ter a bola; precisou ser eficiente quando a teve. Os números do primeiro tempo são claros: chutes a gol, domínio territorial e aproveitamento das chances criadas.

O Manchester City, por sua vez, pagou caro pela falta de ritmo. Alguns de seus principais jogadores não atuavam há semanas, e a equipe sentiu a diferença física. Enquanto o Real Madrid corria e pressionava, os ingleses pareciam lentos e previsíveis.

Vini Jr e Fede Valverde se abraçam em comemoração do gol do Real Madrid diante do Manchester City pela Champions League (Foto: Oscar DEL POZO / AFP)

