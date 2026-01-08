Real Madrid deve perder titular para clássico na Supercopa da Espanha

O zagueiro Antonio Rüdiger é dúvida de última hora para a semifinal da Supercopa da Espanha entre Real Madrid e Atlético de Madrid, marcada para a noite desta quinta-feira (8), no King Abdullah Sports City, em Jedá, na Arábia Saudita. O defensor alemão apresenta dores no joelho esquerdo e não participou do último treino com o grupo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A possível ausência de Rüdiger representa mais um problema defensivo para o técnico Xabi Alonso, que já convive com limitações no setor ao longo da temporada. Caso o alemão não tenha condições de jogo, a tendência é que Dean Huijsen e Raúl Asencio formem a dupla de zaga titular. Huijsen retornaria à equipe após ficar fora do confronto contra o Betis por conta de um problema muscular, partida em que Rüdiger e Asencio atuaram juntos.

continua após a publicidade

As dificuldades na linha defensiva têm acompanhado o Real Madrid durante toda a temporada. Para a viagem à Arábia Saudita, Xabi Alonso relacionou três laterais esquerdos — Carreras, Mendy e Fran García —, mas conta com poucas opções para as demais posições do sistema defensivo.

No lado direito, com a ausência de Alexander-Arnold, a alternativa deve ser novamente Valverde. Já o retorno de Carvajal ainda ocorre de forma gradual, conforme explicou o treinador antes da partida.

continua após a publicidade

— Ele está melhor, poderia jogar algo. É preciso respeitar as etapas — afirmou Xabi Alonso.

Rüdiger em treino do Real Madrid no CT de Valdebebas (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Sem Rüdiger, Asencio e Huijsen são as únicas opções naturais para o centro da defesa, a menos que o treinador opte por improvisar Carreras na posição. No início da temporada, o zagueiro alemão ficou dois meses e meio afastado dos gramados e perdeu 15 partidas em razão de uma lesão no reto anterior da perna esquerda.

Como está o Real Madrid antes da Supercopa?

O Real Madrid chega à Supercopa da Espanha após uma vitória por 5 a 1 sobre o Betis, mas ainda convive com desfalques importantes, como o de Kylian Mbappé, fora por entorse no joelho. Sob pressão após um início irregular, Xabi Alonso busca um resultado positivo no clássico para avançar à final do torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial