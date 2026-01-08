Mourinho detona atuação do Benfica em eliminação: 'Inaceitável'

O técnico José Mourinho demonstrou forte irritação com o desempenho do Benfica após a derrota por 3 a 1 para o Braga, que resultou na eliminação da equipe nas semifinais da Taça da Liga. Em declarações após o jogo realizado nesta quarta-feira (7), o treinador português isentou a tática de erros e atribuiu o resultado negativo a falhas técnicas individuais e ao nervosismo dos jogadores.

Mourinho classificou a atuação do primeiro tempo como "horrível" e afirmou que o time "mereceu perder". Segundo o técnico, nem mesmo a marcação de um pênalti a favor — que ele admitiu ter sido fora da área — serviu para motivar o grupo, gerando, ao contrário, uma postura negativa e perdas de bola constantes.

— Peço desculpa ao Braga e ao Carlos (Vicens). Não consigo dizer que o Braga mereceu ganhar. Tenho é de dizer que o Benfica mereceu perder. Fomos nós que fizemos uma primeira parte horrível. A partir do momento em que o árbitro assinalou o pênalti que era fora de área, em vez de haver um clique positivo, houve um clique de negatividade, nervosismo e qualidade horrível em posse de bola — afirmou o treinador.

José Mourinho é treinador do Benfica (Foto: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

Cobrança interna e gols inaceitáveis

O treinador destacou que os gols sofridos foram "inaceitáveis" e "inexplicáveis", especialmente o terceiro, ocorrido em uma jogada de bola parada no momento em que o Benfica tentava reagir. Mourinho revelou ter quebrado sua rotina de não falar com os atletas logo após as partidas, promovendo um monólogo crítico no vestiário para apontar desempenhos individuais que considerou abaixo do nível exigido.

— Normalmente não falo no vestiário depois dos jogos, hoje falei. Falei num tom crítico, mas calmo. Não houve portas pelo ar. Tive uma conversa que acabou por ser um monólogo. Houve performances individuais absolutamente inaceitáveis, que se traduzem numa performance coletiva muito fraca — revelou.

Críticas à arbitragem e foco no clássico

Além das críticas ao próprio elenco, Mourinho demonstrou insatisfação com a atuação do árbitro João Pinheiro, sugerindo uma postura rigorosa excessiva contra o capitão Otamendi, que foi expulso. Com a ausência de António Silva e a suspensão do zagueiro argentino, o Benfica terá problemas defensivos para enfrentar o líder Porto na próxima rodada do Campeonato Português.

A situação do clube sob o comando de Mourinho é de instabilidade. O Benfica ocupa a terceira posição na liga nacional, dez pontos atrás do Porto, e corre o risco de eliminação precoce na fase de liga da Champions League, faltando apenas duas rodadas para o fim desta etapa.

