Luis Enrique busca 10º título com o PSG na Supercopa da França

Conteúdo Especial

Carregando conteúdo especial...

Em dois anos e meio no clube, Luis Enrique busca seu 10º título com o PSG diante do Olympique de Marseille, pela Supercopa da França. Em caso de vitória, o espanhol se tornará o 2º maior campeão da equipe francesa como treinador.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Atualmente, Laurent Blanc é o maior campeão da história do PSG com 11 troféus erguidos entre 2013 e 2016. O treinador foi o 3º nome à frente do clube desde os investimentos feitos pelo Catar, tendo substituído Carlo Ancelotti, que dirigiu a equipe entre janeiro de 2012 e junho de 2013.

continua após a publicidade

Em jogo único, o PSG tem a chance de "vingar" a derrota para o Olympique de Marseille na Ligue 1 e conquistar o segundo título na temporada. No mês passado, os franceses venceram o Intercontinental de Clubes diante do Flamengo, no Catar.

E Luis Enrique não esconde o desejo de conquistar mais e mais títulos com o PSG, como deixou claro em coletiva na véspera da Supercopa da França. O espanhol acredita que os jogadores estão empolgados com os desafios que o elenco tem pela frente.

continua após a publicidade

- O mais importante para continuar vencendo é se divertir. Quando vejo os jogadores se divertindo, com fome de vitória e ansiosos para jogar futebol em cada treino, é isso que mais importa. Pode haver altos e baixos em uma temporada, mas isso é essencial, e eu vejo isso. Estou feliz com o que tenho visto e espero vencer mais partidas e ter a oportunidade de conquistar muitos troféus.

Além da Supercopa da França, Luis Enrique e PSG disputam outros três títulos na temporada: Champions League, Ligue 1 e Copa da França. O treinador precisa erguer três dos quatro troféus em disputa para se tornar o técnico mais vitorioso da história do clube.

Luis Enrique segue escrevendo história no PSG

Além dos títulos, Luis Enrique pode quebrar outros recordes no PSG, como o de se tornar o treinador mais longevo da história da instituição. Fundado em 1970, o clube tem em Georges Peyroche o comandante com mais tempo à frente da equipe com três anos, sete meses e 29 dias, segundo o "Transfermarkt".

Com contrato até junho de 2027 e muito bem avaliado internamente, Luis Enrique tem tudo para ganhar o status de maior treinador da história do PSG. O espanhol já conseguiu o inédito feito de fazer o clube conquistar a Champions League na última temporada, além do Intercontinental de Clubes.

Atual campeão da Supercopa da França, o PSG enfrenta o Olympique de Marseille, nesta quinta-feira (8), às 15h (de Brasília), no Estádio Internacional Jaber Al-Ahmad, no Kuwait.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.