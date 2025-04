Em meio à má notícia da grave lesão de Camavinga, que ficará fora do restante da temporada, o Real Madrid ganhou um fio de esperança nos treinamentos desta quinta-feira para a final da Copa do Rei contra o Barcelona. O clube compartilhou em suas redes sociais Kylian Mbappé participando das atividades ao lado dos companheiros.

Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp.

Embora tenha sofrido entorse no tornozelo durante a eliminação da Champions League para o Arsenal, na última semana, o atacante francês terá condições de disputar o El Clasico, neste sábado, às 16h30 (de Brasília).

Além de Mbappé, o técnico Carlo Ancelotti pode ganhar mais um nome para encarar o Barça na decisão. Mendy, que não joga há seis semanas desde que se machucou na partida da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, deu mais um passo em sua recuperação e também trabalhou com bola pela primeira vez com o resto de seus companheiros de equipe.

Segundo o jornal "Marca", a comissão técnica do Real Madrid está otimista para ter os dois à disposição para a final. Inclusive, Ancelotti já declarou que Mendy é o "melhor jogador do mundo" na sua visão e pretende contá-lo para as disputas.

Real Madrid deve ganhar reforço de Mbappé para El Clasico; Mendy também pode ser opção (Foto: Divulgação/Real Madrid)

Outro jogador que também pode reforçar o time é Alaba, que, embora não tenha treinado na manhã desta quinta-feira, é esperado nas atividades desta sexta, um dia antes da grande final.

Veja como foi o treino do Real Madrid desta quinta

Final da Copa do Rei: Barcelona x Real Madrid

Barcelona e Real Madrid se enfrentam no sábado, às 16h30 (de Brasília), no primeiro jogo rumo ao título da Copa do Rei. As duas equipes não se enfrentavam na decisão do torneio há 11 anos, desde que os merengues venceram em 2014 por 2 a 1.

Em toda a história, o El Clasico desta temporada será a oitava decisão entre os dois clubes, e o Real Madrid detém a vantagem em retrospecto com quatro títulos conquistados (1936, 1974, 2011 e 2014). Já o Barcelona busca igualar o número de taças na Copa do Rei. Até o momento, são três troféus levantados na competição (1968, 1983 e 1990).