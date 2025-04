A vida de Endrick no Real Madrid parece estar cada vez mais difícil. Os poucos minutos concedidos pelo técnico Carlo Ancelotti podem se transformar em quase nulos depois da atuação abaixo das expectativas diante do Getafe, na quarta-feira (23), por La Liga.

No triunfo por 1 a 0, o brasileiro recebeu a primeira titularidade em jogos da competição, mas saiu na segunda etapa e foi criticado pelo desempenho. O lance motivador da análise negativa aconteceu pouco menos de dez minutos antes da troca: em lançamento de Camavinga, o camisa 16 saiu cara a cara com David Soria, mas ao tentar cavar, recuou a bola nas mãos do goleiro.

O jornal "Marca" analisou a situação e levantou a possibilidade de um afastamento do atacante nas próximas partidas. Ancelotti teria ficado furioso com a tentativa de finalização alternativa, e pode sacá-lo como uma forma de retaliação.

- Poucas coisas elevam mais o tom do discurso de Carlo Ancelotti do que a frivolidade quando se depara com a oportunidade de encerrar um jogo. Os jovens são alertados sobre isso diariamente. Garantir um gol, ou pelo menos adotar a solução mais simples, é uma obsessão para o italiano quando se trata de uma chance clara de decidir o jogo. Endrick sabia disso e errou ao tentar se embelezar, dando as costas à solução mais simples - afirmou o periódico.

A situação também aconteceu na primeira passagem de Carletto pelo clube. Em 2013-14, um ainda jovem Álvaro Morata tentou uma cavadinha contra o Real Valladolid, mas errou, e ficou ausente de seis dos oito compromissos subsequentes.

🗣️ Ancelotti critica Endrick após jogo do Real Madrid

Em entrevista coletiva, o italiano não poupou as críticas e detonou a joia merengue por conta da ousadia excessiva no lance frente a Soria.

- Ele não pode fazer essas coisas. É um jovem e ainda tem que aprender, mas essas coisas no futebol não existem. Ele tem que tentar finalizar o mais forte possível. O Real Madrid não é um clube de teatro - disparou o treinador.