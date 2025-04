Real Madrid ganha desfalque de peso em jogo contra Arsenal

Na reta final decisiva do Real Madrid na temporada, Ancelotti ganha mais uma dor de cabeça: Ferland Mendy não se recuperará a tempo do jogo de volta da Champions e deve voltar somente perto da final da Copa do Rei. O jogador, que havia se machucado no confronto, ficará mais tempo se recuperando do que o planejado inicialmente.

Além de ter perdido no campo, o Real Madrid também perdeu uma de seus pilares do setor defensivo. Ferland Mendy teve uma lesão muscular no tendão da coxa esquerda, no confronto de ida contra o Arsenal, e não deve estar a postos para enfrentar o time pelo duelo decisivo de volta.

Em um diagnóstico inicial, pensava-se que o lateral perderia apenas três jogos pelo futebol doméstico, e voltaria estar à disposição para o confronto contra o Arsenal. Entretanto, segundo o jornal espanhol "Marca", a estimativa mais recente afirma que o francês só conseguirá se recuperar totalmente e ficar pronto até o final da Copa do Rei, em 26 de abril.

Histórico de lesão de Mendy é um problema para o Real Madrid

Com o recém-desfalque, Mendy entra em uma estatística infeliz pelo Real Madrid. O jogador tem uma média de 92 dias fora por temporada desde que chegou ao clube, em 2019. Mesmo sendo titular e peça fundamental no esquema defensivo, de Zidane até Ancelotti, a condição física do jogador tem sido sua maior fraqueza.

Ferland Mendy em ação com a camisa do Real Madrid (Foto: Reprodução/Instagram)

Na partida contra o Arsenal, após a lesão de Mendy, Ancelotti improvisou Alaba na lateral esquerda. Além disso, Fran García tem disputado posição com o francês, apesar de ter um perfil mais ofensivo. Com a fragilidade do jogador, o Real Madrid cogitou investir em Alphonso Davies, porém, o jogador canadense renovou com o Bayern de Munique.

Desde que chegou ao Real Madrid, Mendy acumulou lesões por sua passagem. Na temporada 2019/20, o francês ficou fora por 65 dias. Nas duas temporadas seguintes, foram 123 em 2020/21 e 89 em 2021/22 dias lesionados. Em 2022/23, o jogador ficou fora por 90, enquanto na temporada passada, 97 dias. Nesta temporada, o francês já ficou 70 dias fora por lesão.