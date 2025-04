Vini Jr se salva, mas Rodrygo e Endrick são criticados em eliminação do Real Madrid

Autor do gol do Real Madrid na derrota por 2 a 1 para o Arsenal, Vini Jr se livrou das críticas da imprensa espanhola. No entanto, Rodrygo e Endrick foram alvos do "Marca" na eliminação da equipe de Carlo Ancelotti da Champions League.

Vini Jr foi eleito o segundo melhor jogador em campo do Real Madrid e recebeu nota sete, tendo ficado atrás apenas de Courtois. O brasileiro foi elogiado pelo gol marcado, mas também pelo esforço demonstrado durante os noventa minutos em campo.

- Desde o início, a melhor arma ofensiva do Real Madrid. O único que parecia acreditar (na virada). Deu o primeiro chute a gol do Real, mas sem veneno. Apesar do gol do Arsenal, ele teve fé para roubar uma bola de Saliba e marcar um gol. Ele tentou mil vezes, quase sempre tomando a decisão errada, mas pelo menos deu a cara.

Enquanto Vini Jr foi elogiado no Real Madrid, Rodrygo foi eleito o pior atleta em campo ao lado de Alaba e Asencio, tendo recebido nota quatro. O atacante foi substituído aos 15 minutos do segundo tempo para a entrada de Endrick em meio a um jogo apagado.

- Vive um momento de baixa em sua trajetória de altos e baixos. Lógica e merecida sua substituição. Não acrescentou nada no ataque, nem na defesa.

Com apenas 30 minutos em campo, Endrick não conseguiu mudar a cara da partida e recebeu uma nota 5,5 pelo "Marca". O atacante desperdiçou uma grande chance nos acréscimos, mas a diferença no placar agregado era significativa naquela altura.

- Ele fez tudo o que pôde, o que talvez não tenha sido a melhor opção, embora não restassem muitas opções.

Com a derrota para o Arsenal, o Real Madrid de Vini Jr, Rodrygo e Endrick está eliminado da Champions League e pode encerrar o ano sem títulos. O clube ocupa a vice-liderança da La Liga e está na final da Copa do Rei, onde encara o Barcelona no dia 26 de abril.