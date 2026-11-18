Mailson se destaca na Saudi Pro League e lidera goleiros em premiações individuais
O goleiro brasileiro foi eleito três vezes o melhor em campo em 12 jogos e aparece entre os destaques da Saudi Pro League em diferentes estatísticas da posição
O goleiro brasileiro Mailson vive boa fase pelo Al-Taawoun. Em 12 jogos pela atual edição da Saudi Pro League, o ex-jogador do Sport foi eleito três vezes o melhor em campo. Nenhum outro goleiro recebeu tantas premiações individuais na competição nesta temporada.
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O desempenho também coloca o brasileiro entre os principais nomes da posição em estatísticas da liga saudita. Mailson tem a segunda maior média de defesas por partida, com 3,8, ocupa a terceira colocação em gols evitados, com 1,81, e aparece em quarto lugar no número de jogos sem sofrer gols, com três.
— Fico muito feliz pelo reconhecimento e, principalmente, por conseguir ajudar a equipe dentro de campo. Tenho trabalhado bastante para manter esse nível de desempenho e sei que essas premiações são consequência disso. Sou muito identificado com o clube, com a torcida e sigo motivado para continuar evoluindo e conquistar os nossos objetivos nesta temporada — destacou Mailson.
Marca de 300 jogos na carreira
Mailson também atingiu recentemente a marca de 300 partidas como profissional. O feito foi alcançado na vitória por 2 a 0 sobre o Al-Faisaly, pela Champions Asiática.
Desse total, 146 jogos foram disputados com a camisa do Al-Taawoun. O goleiro está no clube saudita há cinco temporadas e construiu uma trajetória de identificação com a equipe.
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