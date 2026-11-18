O Real Madrid renovou o contrato com o meia Arda Güler até junho de 2032 dando sequência no planejamento do elenco. Contratado em 2023, o turco possui grande importância na equipe merengue sob comando de José Mourinho.

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No Real Madrid, Arda Güler já disputou 126 jogos, tendo conquistado cinco títulos: Champions League, La Liga, Supercopa da Espanha, Intercontinental de Clubes e Supercopa da Europa. Após um crescimento exponencial, o jovem já é uma das referências do elenco.

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O grande desempenho de Arda Güler é premiado com uma renovação do Real Madrid, que se blinda do interesse de outras equipes. O jogador recebeu um aumento salarial que o colocou em um patamar médio dentre as remunerações do elenco.

Arda Güler celebra renovação com o Real Madrid

Nas redes sociais, Arda Güler celebrou a renovação de contrato com o Real Madrid até junho de 2032. O turco não escondeu o amor pelo clube espanhol e o desejo em seguir trilhando o caminho por onde outras lendas do futebol também passaram. Veja o recado do meia abaixo:

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História que foi feita, história que ainda está por fazer. Quando vesti a camisa do Real Madrid pela primeira vez, soube que estava me tornando parte de uma história imensa. Hoje sinto o mesmo orgulho e a mesma felicidade, mas com uma responsabilidade ainda maior. Seguir os passos de lendas que gravaram seus nomes na história do futebol, no maior clube do mundo, é uma grande honra para mim. Meu sonho é vestir esta camisa por muitos anos, conquistar novos títulos juntos e, um dia, deixar minha própria marca nesta história única. Gostaria de agradecer a todos que sempre estiveram ao meu lado desde o primeiro dia: em especial ao nosso presidente, Florentino Pérez, à minha família, aos meus colegas de equipe e a todos os funcionários e treinadores com quem trabalhei. Um agradecimento muito especial a todos os torcedores do Real Madrid ao redor do mundo, que sempre nos deram apoio incondicional. Que venham muitos mais dias maravilhosos juntos! Estou muito feliz por continuar fazendo parte deste clube. 2032.

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