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Milan prepara oferta astronômica pela compra de Endrick

Atacante brasileiro é alvo de disputa de clubes europeus

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/11/2026 12:57
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Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League
Endrick comemora gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

O Milan prepara uma oferta de 60 milhões de euros (R$ 373 milhões) para o Real Madrid pela contratação de Endrick na janela de transferências de janeiro, segundo o jornal italiano "Corriere dello Sport". A proposta prevê outros 10 milhões de euros (R$ 62 milhões) em bônus e uma cláusula de recompra por parte do clube merengue no valor de 80 milhões de euros (R$ 498 milhões).

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Um dos obstáculos do Milan é a vontade de José Mourinho em contar com Endrick no elenco por confiar no potencial do brasileiro. No entanto, o jogador não recebe os minutos que esperava ter para se desenvolver no futebol europeu e se tornar um dos protagonistas do Real Madrid, que conta com Mbappé como principal nome do sistema ofensivo.

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No entanto, o Milan acredita ter um trunfo na figura de Brett Yormark, o novo CEO da Milan Sports & Entertainment, que é a holding criada para coordenar suas atividades esportivas. E o empresário tem forte ligação com a agência que administra os interesses de Endrick: a Roc Nation Sports International. O dirigente do clube italiano é irmão gêmeo de Michael Yormark, presidente e principal executivo da Roc Nation.

Além da disposição em investir uma grande quantidade de dinheiro, o Milan tem os caminhos para iniciar diálogo em busca da contratação de Endrick. No entanto, a equipe italiana enfrentará concorrência na janela de transferências de janeiro, uma vez que Roma e Sporting já demonstraram interesse no serviço do jogador.

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Endrick celebra gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League
Endrick celebra gol marcado pelo Real Madrid contra a Roma, na Champions League (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

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