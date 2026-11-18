Em busca de reforços no setor ofensivo, o Arsenal monitora a evolução de Rodrygo, mas também Paris Brunner, do Monaco de Filipe Luís. Segundo o "Football London", os Gunners também contam com outras opções em sua vasta lista de nomes pensando nas duas próximas janelas de transferência.

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Inicialmente, o Arsenal tinha como prioridade as chegadas de Antonio Nusa, do RB Leipzig, e Eli Junior Kroupi, do Bournemouth. No entanto, o clube alemão segue firme em não vender o norueguês no início de 2027, enquanto o centroavante francês prioriza uma possível ida para o PSG.

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O nome de Julián Álvarez está fora dos planos devido ao interesse do argentino em se juntar com o Barcelona. E o Arsenal conta também com o ponta Kevin Schade, que não é visto como prioridade, e o centroavante Nicolo Tresoldi, do Club Brugge.

Nesse cenário, Rodrygo deve ser um dos nomes mais fortes devido ao longo interesse do Arsenal em sua aquisição, mas também porque o brasileiro tem contrato com o Real Madrid somente até 2028. Os Gunners não devem se movimentar pelo jogador em janeiro, visto que ele está voltando de uma grave lesão ligamentar no joelho e ainda não atuou na temporada. No entanto, o movimento pode acontecer para 2027/2028.

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Assim como Rodrygo, Paris Brunner tem contrato com o Monaco somente até junho de 2028 e pode ser negociado nas duas próximas janelas para o clube francês não correr o risco de perdê-lo de graça no futuro. Em 13 jogos com Filipe Luís, o centroavante marcou oito gols e vem se destacando do ponto de vista individual.

Mikel Arteta aplaude os seus jogadores após vitória do Arsenal na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

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