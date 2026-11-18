Sucessora de Textor no Lyon cutuca gestão anterior e promove 'limpeza geral'
Michelle Kang busca permanecer no clube francês no longo prazo
Sucessora de John Textor no Lyon, Michelle Kang promoveu uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação financeira do clube. A empresária afirmou sempre estar encontrando novidades em seu processo de reestruturação da entidade.
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- Venho acompanhando a situação do clube há um ano e devo admitir que sempre descobrimos algo novo. É um processo contínuo, mas estamos trabalhando muito. É preciso começar resolvendo primeiro as questões que podemos solucionar, e outras levam mais tempo. Acho que trabalhamos muito para alcançar o que alcançamos, que foi reduzir nossas perdas em mais da metade. Mas ainda temos desafios a superar.
Sem citar John Textor, Michelle Kang revelou que busca mudar como o clube opera e entender o que colocou a equipe em uma crise financeira. Além disso, a empresária revelou que tem um plano para recolocar o Lyon em um patamar competitivo novamente.
- Desde que me tornei acionista majoritário em junho, começamos a trabalhar para mudar fundamentalmente a forma como o clube opera, para entender melhor as causas raízes de todos os nossos problemas. Paralelamente, começamos a trabalhar na redefinição do nosso futuro, em como podemos alinhar nossa organização e nossos funcionários para o futuro e para o ambicioso plano que temos.
Questionada sobre uma possível venda do Lyon, Kang afirmou que essa ideia não está nos planos, mas também não descartou uma ação nesse sentido para o futuro. A mandatária revelou estar até colocando dinheiro do próprio bolso nesse período.
- Estou aqui para o longo prazo. Estou aqui para reconstruir o clube. E levará vários anos, como eu disse, primeiro para restaurar o equilíbrio e colocar o clube no caminho certo financeiramente, para que o sucesso esportivo possa ser alcançado. Como em qualquer outro negócio, qualquer outro clube, se alguém aparece e diz que está interessado em investir no clube, nós sempre ouvimos. No momento, não temos planos de trazer outros investidores, mas isso pode mudar amanhã. Mas, sabe, estou investindo meu próprio dinheiro. Meu único objetivo é reerguer o clube e fazê-lo prosperar novamente. No momento, não temos tempo nem para nos envolver nessas conversas. Precisamos fazer uma limpeza geral primeiro.
Em meio a reestruturação financeira, o Lyon ocupa a 5ª colocação no Campeonato Francês e luta por uma classificação ao mata-mata na Europa League, onde está apenas no 13º lugar.
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