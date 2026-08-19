Real Madrid praticamente fecha o mercado na reta final
Real Madrid considera mercado 95% fechado na reta final da janela
Faltando menos de duas semanas para o encerramento da janela de transferências europeia, agendada para 31 de agosto, o Real Madrid adota uma postura de extrema tranquilidade nos bastidores. A diretoria merengue considera o mercado "95% fechado", deixando a margem restante de 5% reservada apenas para situações atípicas e imprevistas — como lesões graves ou investidas financeiras de última hora da Premier League por atletas do elenco.
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A avaliação interna do clube e da comissão técnica, liderada por José Mourinho, é de total satisfação com o planejamento executado. Desde a chegada do treinador português, o Real Madrid garantiu seis reforços para o grupo principal — com destaque para a contratação do ponta Yan Diomande após longas negociações com o RB Leipzig —, além de confirmar o retorno do atacante brasileiro Endrick, em quem o clube projeta grande evolução.
Embora o clube negue o interesse em alternativas de mercado como Martín Zubimendi, o setor de meio-campo segue sob vigilância devido ao poder econômico dos clubes ingleses. Nomes como Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga atraíram o interesse de equipes da Premier League ao longo do verão europeu. Já o volante Fede Valverde também recebeu sondagens no período, mas descartou qualquer possibilidade de transferência de forma imediata.
Alinhado com a diretoria, Mourinho reforçou a posição oficial do clube ao declarar que considera o elenco pronto para os desafios da temporada, embora entenda a dinâmica do mercado enquanto a janela permanecer aberta. O ambiente de trabalho renovado em Valdebebas é visto como o primeiro fruto dessa reestruturação, que terá seu primeiro grande teste oficial no próximo sábado, diante do Espanyol, no Estádio Cornellà-El Prat. A menos que ocorra uma reviravolta extraordinária, o grupo atual será o responsável por conduzir o clube nos primeiros meses de competição.
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