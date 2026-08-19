Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Real Madrid praticamente fecha o mercado na reta final

Real Madrid considera mercado 95% fechado na reta final da janela

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 14:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Com gol de Brahim Díaz, o Real Madrid venceu o De A Coruña e conquistou o Troféu Teresa Herrera
José Mourinho aprovou o planejamento de mercado e considera o elenco do Real Madrid fechado para o início da temporada (Foto: Miguel Riopa / AFP)

Faltando menos de duas semanas para o encerramento da janela de transferências europeia, agendada para 31 de agosto, o Real Madrid adota uma postura de extrema tranquilidade nos bastidores. A diretoria merengue considera o mercado "95% fechado", deixando a margem restante de 5% reservada apenas para situações atípicas e imprevistas — como lesões graves ou investidas financeiras de última hora da Premier League por atletas do elenco.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A avaliação interna do clube e da comissão técnica, liderada por José Mourinho, é de total satisfação com o planejamento executado. Desde a chegada do treinador português, o Real Madrid garantiu seis reforços para o grupo principal — com destaque para a contratação do ponta Yan Diomande após longas negociações com o RB Leipzig —, além de confirmar o retorno do atacante brasileiro Endrick, em quem o clube projeta grande evolução.

continua após a publicidade
José Mourinho assina contrato como novo técnico do Real Madrid
José Mourinho aprovou o planejamento de mercado e considera o elenco do Real Madrid fechado para o início da temporada (Foto: Divulgação)

Embora o clube negue o interesse em alternativas de mercado como Martín Zubimendi, o setor de meio-campo segue sob vigilância devido ao poder econômico dos clubes ingleses. Nomes como Aurélien Tchouaméni e Eduardo Camavinga atraíram o interesse de equipes da Premier League ao longo do verão europeu. Já o volante Fede Valverde também recebeu sondagens no período, mas descartou qualquer possibilidade de transferência de forma imediata.

Atuação de Endrick repercute na imprensa espanhola (Foto: X/@realmadrid)
Com seis reforços e o retorno de Endrick, o Real Madrid foca na estreia oficial contra o Espanyol após reestruturar seu plantel (Foto: X / @realmadrid)

Alinhado com a diretoria, Mourinho reforçou a posição oficial do clube ao declarar que considera o elenco pronto para os desafios da temporada, embora entenda a dinâmica do mercado enquanto a janela permanecer aberta. O ambiente de trabalho renovado em Valdebebas é visto como o primeiro fruto dessa reestruturação, que terá seu primeiro grande teste oficial no próximo sábado, diante do Espanyol, no Estádio Cornellà-El Prat. A menos que ocorra uma reviravolta extraordinária, o grupo atual será o responsável por conduzir o clube nos primeiros meses de competição.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

🔥 Ganhe R$100 de volta se sua aposta perder na Esportivabet — aposte R$100 e confira as regras
18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Fase iluminada: o brasileiro Baltazar celebra momento artilheiro pelo Sion nas fases decisivas da Conference League.

Futebol Internacional

Baltazar projeta duelo do Sion contra o Ajax na Conference League

Há 1 minuto
Savinho em ação no duelo entre Manchester City x Southampton

Futebol Internacional

Tottenham avança em conversas por dupla do Manchester City

Há 2 minutos
Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

Futebol Internacional

Com dois brasileiros no top-10, jornal elege 50 melhores jogadores da Premier League

Há 6 minutos
Jogadores da Inglaterra cantam Wonderwall junto com a torcida após classificação para a semifinal da Copa do Mundo

Futebol Internacional

Destaque da Inglaterra demonstra interesse no futebol saudita

Há 10 minutos
Julimar celebra gol marcado pelo Sharjah contra o Al Dhafra

Futebol Internacional

Emprestado pelo Athletico, Julimar estreia nos Emirados Árabes com gol

Há 21 minutos
Douglas Luiz em ação pela Juventus contra o Nice em amistoso de pré-temporada

Futebol Internacional

Ex-Vasco surpreende na Juventus e ganha chance como titular

Há 43 minutos
Mais LANCE!
Paul Pogba - Manchester United

De Carvajal a Pogba: confira a lista de jogadores livres no mercado da bola

Al Fayha x Al Hilal pela 2ª rodada do Campeonato Saudita (Arte: Lance!)

Al-Fayha x Al-Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Campeonato Saudita

Cristiano Ronaldo atuando com a camisa de Portugal durante a Copa do Mundo de 2026.

Cristiano Ronaldo acumula bilhão e segue como o atleta mais bem pago do mundo

Arthur - Juventus

Juventus define futuro de Arthur após volante pedir para deixar o clube

Botafogo x Aurora

Botafogo precisa repetir noite histórica de goleadas; relembre outras remontadas

Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'

Ezri Konsa em ação pela Seleção da Inglaterra em amistoso preparatório para a Copa do Mundo (Foto: Alex Menendez/Getty Images/AFP)

Após perder Vini Jr, Arsenal acerta com novo reforço

Filipe Luís em ação pelo seu primeiro testo Monaco

Filipe Luís estreia oficialmente pelo Monaco e prega cautela: 'Difícil'

José Mourinho quer atacante brasileiro para temporada 2026 2027 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

Vini Jr corre durante treino de pré-temporada do Real Madrid

Mourinho revela detalhes da renovação de Vini Jr e Real Madrid

Antony comemorando gol pelo Real Betis (Foto: Reprodução/X)

Jornal espanhol coloca Antony acima de Isco como estrela do Real Betis

Mourinho, o novo treinador do Real Madrid

José Mourinho minimiza acerto de Rodri com o Barcelona: 'Não faz falta'

Jamal Musiala, Bayern de Munique

Presidente do Bayern se assusta com estado de saúde de Musiala: 'É uma tragédia'