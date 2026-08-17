Real Madrid anuncia saída de joia da base em negócio histórico
Atacante nunca jogou nenhum minuto pelo time profissional
O Real Madrid anunciou nesta segunda-feira (17) a transferência de Jacobo Ortega para o Strasbourg, da França. O atacante de 20 anos deixa o clube espanhol por 10 milhões de euros (cerca de R$ 60 milhões), em um negócio que envolve 70% dos direitos econômicos do jogador. O clube merengue mantém os outros 30%.
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A negociação estabelece um novo marco para a formação do Real Madrid: trata-se da venda mais cara de um jogador da base que não chegou a estrear pela equipe principal. Jacobo Ortega deixa Valdebebas depois de oito anos nas categorias de formação e assina contrato de cinco temporadas com o Strasbourg.
O Real Madrid confirmou o acordo por meio de um comunicado oficial e relembrou a trajetória do atacante no clube.
— O Real Madrid será sempre a sua casa e agradecemos a Jacobo Ortega pela sua dedicação durante todos estes anos em que fez parte do nosso clube — publicou a equipe espanhola.
Comunicado Oficial: Jacobo Ortega.— Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 17, 2026
Formado em Valdebebas desde 2018, quando tinha 12 anos, Jacobo Ortega passou pelas diferentes categorias da base até chegar ao Real Madrid C. Na temporada 2025/26, teve participação importante na campanha do Juvenil A que conquistou a Youth League.
O atacante encerrou a temporada com 18 gols em 55 partidas, distribuídos entre Real Madrid C, Castilla e Juvenil A. Foram oito gols pela equipe C, seis pelo Castilla e quatro pelo time que disputou a competição continental de base.
O desempenho despertou o interesse do Strasbourg, que terminou a última edição da Ligue 1 na oitava posição. Agora, Jacobo terá sua primeira experiência no futebol profissional fora da Espanha e tentará conquistar espaço no futebol francês.
Real Madrid amplia receita com jogadores formados em Valdebebas
A saída de Jacobo Ortega mantém uma estratégia recorrente do Real Madrid no mercado: transformar jogadores formados no clube em ativos importantes mesmo quando eles não conseguem chegar ao elenco principal.
O atacante se junta a uma lista que inclui nomes como Nico Paz, Gonzalo, Víctor Muñoz, Gila, Álvaro Rodríguez, Álex Jiménez, Palacios, Valdepeñas, Fran García, Mario Martín e Fran González, todos negociados após passagens pela estrutura de formação do clube.
No caso de Jacobo, porém, o negócio ganhou destaque pelo valor. Os 10 milhões de euros por 70% dos direitos fazem da transferência a maior já realizada pelo Real Madrid envolvendo um jogador formado na base que não chegou a atuar profissionalmente pela equipe principal.
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