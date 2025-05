O Real Madrid vive um dilema que pode tirá-lo da briga pelo título de La Liga. Com "El Clásico" nas duas próximas semanas, o clube terá apenas quatro defensores disponíveis para os jogos contra Celta de Vigo e Barcelona: Raúl Asencio, Lucas Vázquez, Fran Garcia e Jesús Vallejo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A carência na linha de defesa foi um dos grandes problemas do Real na temporada, mas a questão intensificou-se após a derrota na final da Copa do Rei. O zagueiro Rüdiger teve lesão confirmada e se juntou a Mendy e Alaba entre os desfalques no resto da temporada.

continua após a publicidade

A lesão de Rüdiger foi a primeira contastada e divulgada pelo Real Madrid. Durante a prorrogação do clássico, o zagueiro foi substituído aos seis minutos da prorrogação, dando lugar a Endrick. Ele ficará ausente dos gramados entre seis e oito semanas, de modo que o tira das últimas rodadas de La Liga.

Mendy, por outro lado, jogou por apenas oito minutos na final da Copa do Rei. O lateral francês não entrou em campo 100%, e após ter ficado fora do time por 45 dias, se machucou novamente e desfalcará o Real Madrid até o fim da temporada, incluindo o Mundial de Clubes, ficando de fora de quatro a seis semanas.

continua após a publicidade

O último desfalque a ser divulgado pelo Real Madrid foi Alaba. O jogador sofreu uma ruptura no menisco interno do joelho esquerdo, que também ficará de fora do Mundial de Clubes, assim como Mendy. Além deles, Dani Carvajal e Éder Militão seguem na recuperação de um rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito.

Próximos compromissos do Real Madrid em La Liga

Eliminado da Champions League e vice da Copa do Rei, o Real Madrid enxerga o título espanhol como a única oportunidade de levantar um troféu na temporada. A equipe de Carlo Ancelotti terá cinco rodadas restantes em La Liga e entra em campo contra Celta de Vigo, Barcelona, Mallorca, Sevilla e Real Sociedad.