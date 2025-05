Dibu Martínez deixa jogo da Premier League chorando e tem futuro indefinido

Goleiro da Argentina e do Aston Villa, Dibu Martínez deixou o Villa Park aos prantos após a vitória por 2 a 0 sobre o Tottenham, pela Premier League. Embora tenha renovado seu contrato em agosto de 2024, o atleta tem seu futuro indefinido na equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Segundo diversos meios britânicos, Dibu Martínez é alvo de interesse da Arábia Saudita e pode ter feito sua última partida em casa pelo Aston Villa. Ainda assim, o jogador possui vínculo com a equipe inglesa até 2029, e o clube inglês ainda não recebeu uma oferta oficial.

continua após a publicidade

No fim da partida, Unai Emery despistou sobre comentários relacionados a possível saída de Dibu Martínez na janela de transferências. O espanhol afirmou que os atletas estão focados na reta final da Premier League em busca de uma classificação para a Champions League.

- Eu não sei. Vamos ver. Nós veremos sobre o time, sobre os jogadores. Eles estão respondendo bem e focados na preparação para cada jogo. Veremos como podemos nos fortalecer para a próxima temporada.

continua após a publicidade

No domingo (25), o Aston Villa visita o Manchester United em busca de mais uma vitória em busca de um lugar entre as cinco melhores equipes da Premier League. O confronto pode marcar a despedida de Dibu Martínez com a camisa de seu clube atual.