Tradicional clube da Inglaterra, o Everton encerrará um dos maiores capítulos de sua história no próximo domingo (18), quando fará sua última partida no Goodison Park, estádio que é sua casa desde 1892. A decisão partiu da diretoria, que construiu o Everton Stadium para os Toffees realizarem suas partidas a partir da próxima temporada. O jogo de despedida será contra o já rebaixado Southampton.

Para alívio dos torcedores, o Everton mudou de ideia e não irá mais desabar o Goodison Park, o disponibilizando para o time feminino a partir da próxima temporada. A decisão de acabar com o tradicional estádio vinha gerando insatisfação por parte da torcida. Abaixo, o Lance! relembra grandes momentos do Goodison Park.

Origem e primeiras conquistas

Inaugurado em 1892, o Goodison Park foi construído no mesmo ano em que foi disponibilizado para os fãs de futebol na Inglaterra, sendo um dos mais antigos de todo o país. Conhecido como Grand Old Lady (A Grande Velha Senhora), foi um estádio considerado revolucionário, uma vez que foi o primeiro a ter dois lances de arquibancadas, três lances em um dos lados e aquecimento do gramado.

Rei George V fez questão de visitá-lo, dando ao Goodison Park a honraria de ser o primeiro estádio inglês a receber um monarca. Em toda a história do futebol inglês, o Grand Old Lady é aquele que mais recebeu jogos de primeira divisão. O palco também recebeu cinco jogos na Copa do Mundo de 1966, incluindo uma das semifinais. O Brasil, inclusive, fez suas três primeiras partidas na casa do Everton, vencendo a Bulgária e Hungria, além de uma derrota para Portugal de Eusébio.

Outra curiosidade que é pouco conhecida mundo afora é a existência de uma igreja dentro da área do Goodison Park. A capela de São Lucas se encontra localizada no canto entre a arquibancada principal e o Gwladys Street End. Além de receber os populares, se tornou um dos palcos para os torcedores católicos do Everton.

Igreja de São Lucas ao lado do estádio do Everton (Foto: Liverpool ECHO)

A exemplo do rival Liverpool e outros clubes ingleses, o Everton também criou a tradição de colocar uma música em alto e bom som antes do início de suas partidas. Trata-se de uma das trilhas sonoras do filme "Z-Cars", uma sinfonia tradicional inglesa. A expectativa é de que ela seja mantida no Everton Stadium, mas, sua origem, no Goodison Park, nunca será esquecida.

Qual o maior jogo na história do Goodison Park? 🏟️

Mesmo com mais de 100 anos de história, o Everton nunca foi, de fato, uma potência no futebol inglês e europeu. No caminho, porém, os Toffees conquistaram títulos que nunca serão esquecidos. Além dos nove troféus do Campeonato Inglês, a equipe carrega também em seu currículo Recopa Europeia da Uefa de 1984/15. Naquela campanha tiveram o, considerado por muitos torcedores, o maior jogo na história do Goodison Park.

O ano era 1985 e o Everton estava na semifinal da Recopa Europeia. Na semifinal, um desafio e tanto frente ao todo poderoso Bayern de Munique. Depois de um empate sem gols na Alemanha, os ingleses levaram a decisão para o Goodison Park. Em atuação memorável, a equipe se impôs, não deu chances ao adversário e venceu por 3 a 1 com gols de Trevor Steven, Andy Gray e Graeme Sharp.

Na final em jogo único e com mando de campo neutro, os Toffees venceram o Rapid Viena e sagraram-se campeões. Este foi o único título continental da equipe até aqui.

Fim de uma era e símbolo de resistência

Depois de muitos títulos na década de 80, o Everton não conquista um troféu de relevância desde 1995, quando foi campeão da Copa da Inglaterra e Supercopa. De lá pra cá, não só entrou em hiato de títulos, como também viu o Liverpool, maior rival, destoar como um dos maiores times de todo o mundo. Fato é que, em momento algum, os torcedores desistiram do clube. Pelo contrário.

(Foto: PAUL ELLIS / AFP)

Vivendo por lampejos de felicidades, como o empate contra o Liverpool no último clássico do Goodison Park, os torcedores se mostraram símbolo de resistência dos Toffees. Mesmo sem títulos relevantes, o clube nunca jogou a segunda divisão na era moderna da Premier League, tendo sido rebaixado pela última vez na temporada 1950/51. Times como Manchester City, Tottenham e Manchester United caíram no período em questão.

Com pouco investimento, o Everton acabou ficando pra trás na Premier League, brigando contra o rebaixamento nas últimas temporadas. Com a mudança para o novo estádio, a ideia é, também, de escrever uma nova história de conquistas, inspiradas naquelas construídas no Goodison Park.

A partida de despedida do Goodison Park, entre Everton e Southampton, acontece no domingo (18), às 8h (de Brasília). Sem mais risco de ser rebaixado, os Toffees buscarão a vitória "apenas" para fechar com chave de ouro sua passagem pelo estádio.

