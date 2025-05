O Barcelona, que se sagrou o grande campeão do Campeonato Espanhol, ainda cumpre tabela, e joga contra o Villarreal na próxima rodada. Mesmo não tendo nada em jogo para o time culé, o seu adversário tem e busca uma vaga na Champions League. Questionado sobre o adversário, o técnico do Villarreal elogiou o Barcelona, afirmando que o time pode vencer até relaxado, após a festa do título.

Marcelino, técnico do Villarreal, espera que a festa do título atrapalhe a concentração do Barcelona para o próximo jogo. Entretanto, o comandante ainda acredita que a equipe, mesmo relaxada após o título, e de ressaca após a comemoração, ainda tenha qualidade e seja capaz de vencer e competir no duelo pelo Campeonato Espanhol.

- Somar pontos em Barcelona pode garantir isso para nós; é difícil, mas temos que tentar. Estamos em boa forma e, quando você se sente bem, acredita que é capaz de vencer qualquer um, inclusive o Barça. Porém, eles são um time jovem, e você pode ver a fome deles, essa paixão e esse desejo de vencer, então mesmo quando estão relaxados, eles podem ser mais perigosos e até mesmo vencer. Somos nós que temos algo em jogo, então teremos que ter sorte e sucesso para alcançar um bom resultado - afirma o técnico da equipe.

Marcelino abordou o confronto contra o Barcelona com muito respeito. O comandante começou a coletiva de imprensa parabenizando a equipe pelo título, afirmando que a abordagem futebolística do time foi fantástica, e por isso, o troféu é merecido.

- Antes de mais nada, quero parabenizar o Barça pelo título, pela temporada e pelo desempenho, porque acho que eles nos deram muita alegria com sua abordagem futebolística, e acho que são campeões muito merecidos. Gostaria de parabenizá-los em meu nome e em nome de toda a comissão técnica - disse o treinador.

Perguntado sobre o confronto, Marcelino afirmou que o Barcelona é um grande adversário, já que ainda não perdeu no ano de 2025. Mesmo conquistando a Copa do Rei e a La Liga, o time ainda é um oponente forte.

- Barcelona não perdeu até agora este ano, mostrando números extraordinários e um jogo muitas vezes avassalador. Eles pressionam muito bem quando perdem e começam o jogo. Eles controlam você com a bola, o que desgasta ainda mais - completou o comandante.