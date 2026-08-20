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Real Betis x Real Sociedad: onde assistir ao jogo da La Liga

No La Cartuja, Betis e Real Sociedad fazem duelo de peso na abertura da La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 17:24
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Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Sociedad
Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Sociedad (Arte / Lance!)

O Campeonato Espanhol ganha seu pontapé inicial nesta sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), com um grande confronto no Estádio La Cartuja de Sevilla. O Real Betis recebe a Real Sociedad em duelo válido pela segunda rodada do torneio, que marca a estreia oficial das duas equipes na competição. Clique para assistir no Disney+

Real Betis-escudo-onde-assistir
BET
Real Sociedad-escudo-onde-assistir
RSO
1ª rodada
Campeonato Espanhol
Data e Hora
16h (horário de Brasília)
Local
Estádio La Cartuja de Sevilla, em Sevilla (ESP)
Árbitro
-
Assistentes
-
Var
-
Onde assistir

O Real Betis entra na temporada embalado pelo feito histórico de ter terminado em quinto lugar no último campeonato, garantindo retorno à Champions League após 21 anos. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o time sevillano mostrou força nos amistosos preparatórios, conquistando vitórias expressivas contra Lyon (4 a 0) e Arsenal (3 a 1). Para lidar com o calendário cheio, a diretoria trouxe reforços de peso, como o lateral Fran García e o meia Rodrigo Riquelme. No entanto, o treinador lida com desfalques importantes no departamento médico, incluindo Abde Ezzalzouli e Aitor Ruibal, além do goleiro Diego Conde.

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A Real Sociedad, por sua vez, vive um momento de transição. Embora tenha erguido a taça da Copa do Rei na última temporada, o desempenho na liga deixou a desejar, com um modesto décimo lugar. O técnico Pellegrino Matarazzo teve sua primeira pré-temporada completa para reorganizar a equipe, mas precisa lidar com perdas expressivas no elenco, como as saídas do meia Brais Méndez e dos zagueiros Caleta-Car e Aritz Elustondo. A aposta dos visitantes para surpreender fora de casa fica nos pés de Carlos Soler e do capitão Mikel Oyarzabal.

✅ Ficha do jogo: Real Betis x Real Sociedad

  1. Competição: Campeonato Espanhol
  2. 📅 Data: Sexta-feira, 21 de agosto de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilha (Espanha)
  5. 📺 Onde assistir: Disney+ e CazeTV

📋 Prováveis Escalações

REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini):

Álvaro Vallés; Junior Firpo, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.

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REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):

Álex Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Igor Zubeldía e Jon Aramburu; Yangel Herrera e Beñat Turrientes; Ander Barrenetxea, Carlos Soler e Takefusa Kubo; Mikel Oyarzabal.

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Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Sociedad
Onde assistir à partida entre Real Betis e Real Sociedad (Arte / Lance!)
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