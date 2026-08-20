Real Betis x Real Sociedad: onde assistir ao jogo da La Liga
No La Cartuja, Betis e Real Sociedad fazem duelo de peso na abertura da La Liga
O Campeonato Espanhol ganha seu pontapé inicial nesta sexta-feira (21), às 16h (horário de Brasília), com um grande confronto no Estádio La Cartuja de Sevilla. O Real Betis recebe a Real Sociedad em duelo válido pela segunda rodada do torneio, que marca a estreia oficial das duas equipes na competição. Clique para assistir no Disney+
O Real Betis entra na temporada embalado pelo feito histórico de ter terminado em quinto lugar no último campeonato, garantindo retorno à Champions League após 21 anos. Sob o comando de Manuel Pellegrini, o time sevillano mostrou força nos amistosos preparatórios, conquistando vitórias expressivas contra Lyon (4 a 0) e Arsenal (3 a 1). Para lidar com o calendário cheio, a diretoria trouxe reforços de peso, como o lateral Fran García e o meia Rodrigo Riquelme. No entanto, o treinador lida com desfalques importantes no departamento médico, incluindo Abde Ezzalzouli e Aitor Ruibal, além do goleiro Diego Conde.
A Real Sociedad, por sua vez, vive um momento de transição. Embora tenha erguido a taça da Copa do Rei na última temporada, o desempenho na liga deixou a desejar, com um modesto décimo lugar. O técnico Pellegrino Matarazzo teve sua primeira pré-temporada completa para reorganizar a equipe, mas precisa lidar com perdas expressivas no elenco, como as saídas do meia Brais Méndez e dos zagueiros Caleta-Car e Aritz Elustondo. A aposta dos visitantes para surpreender fora de casa fica nos pés de Carlos Soler e do capitão Mikel Oyarzabal.
✅ Ficha do jogo: Real Betis x Real Sociedad
- Competição: Campeonato Espanhol
- 📅 Data: Sexta-feira, 21 de agosto de 2026
- ⏰ Horário: 16h00 (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio La Cartuja de Sevilla, Sevilha (Espanha)
- 📺 Onde assistir: Disney+ e CazeTV
📋 Prováveis Escalações
REAL BETIS (Técnico: Manuel Pellegrini):
Álvaro Vallés; Junior Firpo, Marc Bartra, Natan e Fran García; Facundo Bernal e Marc Roca; Antony, Pablo Fornals e Rodrigo Riquelme; Cucho Hernández.
REAL SOCIEDAD (Técnico: Pellegrino Matarazzo):
Álex Remiro; Sergio Gómez, Jon Martín, Igor Zubeldía e Jon Aramburu; Yangel Herrera e Beñat Turrientes; Ander Barrenetxea, Carlos Soler e Takefusa Kubo; Mikel Oyarzabal.
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