Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Fora do El Clásico, Vini Jr provoca Barcelona nas redes

Brasileiro cumpre suspensão e desfalca Real Madrid na La Liga

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 09:32
Favorite o Lance! no Google
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League (Foto: Thomas Coex/AFP)

Fora do El Clásico por uma suspensão, Vini Jr fez questão de provocar o Barcelona após a vitória do Real Madrid por 2 a 1. Nas redes sociais, o brasileiro "fez barulho" para exaltar a equipe merengue em detrimento do rival.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

Em uma publicação do Real Madrid, Vini Jr comentou com uma foto sua mostrando um emblema na manga da camisa com o número de Champions League conquistadas pelo clube da capital espanhola. Os merengues possuem 10 títulos da principal competição europeia a mais em relação ao Barcelona, que venceu pela última vez em 2014/2015.

continua após a publicidade

Além desse comentário, Vini Jr também compartilhou uma publicação do Real Madrid com o resultado da vitória sobre o Barcelona. Na imagem, o jogador colocou quatro emojis de risadas por conta do triunfo de sua equipe sobre o maior rival.

Por que Vini Jr está suspenso?

No dia 10 de outubro, Vini Jr foi expulso na vitória do Real Madrid e Villarreal por puxar o cabelo de Nathan Saliba em uma jogada onde o camisa sete teria marcado um gol. No entanto, o tento foi anulado pela falta no início do lance, e o atleta foi expulso por agressão ao adversário.

continua após a publicidade

A La Liga definiu uma suspensão de quatro partidas a Vini Jr por conta da reação de insatisfação do atacante após o recebimento do cartão vermelho. O atleta já cumpriu a punição nos jogos contra Sevilla e Barcelona, mas também será ausência nas partidas contra Racing Santander e Valencia.

Ainda assim, Vini Jr está disponível para atuar em jogos de Champions League, como foram nos casos das vitórias do Real Madrid sobre a Roma e RB Leipzig, nas duas últimas rodadas da competição.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Futebol Internacional

Filipe Luís assume culpa após novo tropeço do Monaco

Há 1 minuto
Fernando Cachopa em ação pelo Fenerbahçe

Vôlei

Reforço do Fenerbahçe, Cachopa foi recebido por ex-craque brasileiro na Turquia

Há 8 minutos
Troféu da Bola de Ouro

Futebol Internacional

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Há 1 hora
Troféu Bola de Ouro, prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela France Football (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Como funciona a votação para eleger o Bola de Ouro?

Há 1 hora
Retrato de homem com cabelo puxado para trás, expressão séria, camiseta preta.

Futebol Internacional

Filipe Luís no Monaco: bom início dá lugar a primeiro teste de consistência na Ligue 1

Há 2 horas
Rayan abriu o placar para o Bournemouth no duelo contra o Manchester United, em Old Trafford (Foto:Darren Staples / AFP)

Fora de Campo

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em vitória: "É preciso'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Kaiki Bruno, do Como, disputa a bola com Diogo Dalot, do Manchester United, durante partida da Champions League.

Kaiki Bruno ganha argumentos para disputar espaço na Seleção de Ancelotti

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Filipe Luís vira assunto na Europa após empate: 'Não sabe'

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Montagem com Mbappé

OPINIÃO: Mbappé mostra por que merece vencer a Bola de Ouro

Jogador de futebol com camisa laranja do Chiangrai United, patrocinada pela Chang, apontando para o peito.

Ex-Corinthians ganha destaque na Ásia e é anunciado por clube tailandês

Mbappé comemorando gol em Barcelona e Real Madrid, pela La Liga

Veja gols em Barcelona x Real Madrid: Mbappé marca duas vezes

Letícia Cruzeiro em campo, jogadora de futebol, com uniforme azul e tatuagem na perna, dominando a bola.

Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Filipe Luís, técnico brasileiro do Monaco, acompanha partida contra o Lorient pelo Campeonato Francês.

Jornal francês avalia Filipe Luís após empate do Monaco: 'Vento não estava a favor'

Kylian Mbappé celebra o segundo gol do Real Madrid contra o Barcelona no Clássico no Camp Nou.

Mbappé decide o El Clásico, chega a 100 gols pelo Real Madrid e castiga o Barcelona no Camp Nou

Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24)

Com gramado encharcado, Cuca comenta condição da Vila: 'Treino em campo ruim'

Evanilson comemora gol

Evanilson marca golaço, chega a quatro gols em cinco jogos e ajuda Bournemouth a vencer o Manchester United

El Clásico: Barcelona x Real Madrid, atletas diante da taça e símbolos das equipes.

Entenda por que o El Clásico não será disputado no horário tradicional

Três jogadores de Bournemouth e Manchester United celebram em campo, com torcida ao fundo.

Ex-Vasco, Rayan marca contra Manchester United; veja gol