Fora do El Clásico, Vini Jr provoca Barcelona nas redes

Fora do El Clásico por uma suspensão, Vini Jr fez questão de provocar o Barcelona após a vitória do Real Madrid por 2 a 1. Nas redes sociais, o brasileiro "fez barulho" para exaltar a equipe merengue em detrimento do rival.

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Em uma publicação do Real Madrid, Vini Jr comentou com uma foto sua mostrando um emblema na manga da camisa com o número de Champions League conquistadas pelo clube da capital espanhola. Os merengues possuem 10 títulos da principal competição europeia a mais em relação ao Barcelona, que venceu pela última vez em 2014/2015.

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Além desse comentário, Vini Jr também compartilhou uma publicação do Real Madrid com o resultado da vitória sobre o Barcelona. Na imagem, o jogador colocou quatro emojis de risadas por conta do triunfo de sua equipe sobre o maior rival.

Por que Vini Jr está suspenso?

No dia 10 de outubro, Vini Jr foi expulso na vitória do Real Madrid e Villarreal por puxar o cabelo de Nathan Saliba em uma jogada onde o camisa sete teria marcado um gol. No entanto, o tento foi anulado pela falta no início do lance, e o atleta foi expulso por agressão ao adversário.

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A La Liga definiu uma suspensão de quatro partidas a Vini Jr por conta da reação de insatisfação do atacante após o recebimento do cartão vermelho. O atleta já cumpriu a punição nos jogos contra Sevilla e Barcelona, mas também será ausência nas partidas contra Racing Santander e Valencia.

Ainda assim, Vini Jr está disponível para atuar em jogos de Champions League, como foram nos casos das vitórias do Real Madrid sobre a Roma e RB Leipzig, nas duas últimas rodadas da competição.

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