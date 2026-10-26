Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em vitória: "É preciso'

Rayan foi um dos destaques da vitória do Bournemouth por 3 a 0 sobre o Manchester United, neste domingo (25), em Old Trafford, pela Premier League. O atacante brasileiro abriu o placar para os visitantes, que também balançaram as redes com Tavernier e Evanilson. Após a partida, torcedores estrangeiros repercutiram a atuação do ex-jogador do Vasco nas redes sociais.

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O camisa 37 do Bournemouth marcou aos 38 minutos do primeiro tempo, após cobrança de falta, e ajudou a equipe a construir o resultado positivo fora de casa. Quatro minutos depois, Tavernier ampliou a vantagem. Na etapa complementar, Evanilson marcou um golaço por cobertura e fechou o placar em 3 a 0.

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A atuação do brasileiro aconteceu em uma partida na qual o Bournemouth soube aproveitar as falhas defensivas dos donos da casa. Mesmo jogando em Old Trafford, os visitantes criaram as melhores oportunidades e construíram uma vantagem confortável ainda antes do intervalo.

Veja a repercussão:

Tradução: Se não fosse pela sorte, poderíamos ter sofrido mais de 3 gols hoje. Ayden Heaven perdeu a bola duas vezes, o que quase resultou em gols. Martinez foi superado por Rayan, que apenas desperdiçou sua chance. Não tivemos uma única chance clara hoje.

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Tradução: Provavelmente vai ser Kluivert e o Kroupi no 10, talvez até Kluivert na direita e o Rayan começando no banco.

De qualquer forma, não vai ser no próximo jogo, o Kroupi jogando tipo 3 minutos hoje significa que ele ainda não tá em forma pra começar, provavelmente mais 2-3 semanas de banco e entrando no segundo tempo.

Tradução: Rayan poderia realmente se tornar um dos melhores CFs do mundo. Preciso que ele se mude para lá permanentemente.

Tradução: O Rayan realmente me irritou neste jogo, sendo leve contra o United, ele deveria tê-los destruído completamente. Vou aceitar esse 3:0 mesmo assim. Gostei disso.

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Tradução: Rayan voltou à sua forma de 25/26 hoje, ele tem sido eletrizante.

Tradução: Rayan faz o difícil parecer fácil. Uma das melhores atuações do curso para sentenciar ao United. Sua evolução está sendo meteórica no Bournemouth. Vem aí outra venda multimilionária.