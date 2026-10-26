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Reforço do Fenerbahçe, Cachopa foi recebido por ex-craque brasileiro na Turquia

Levantador joga no mesmo clube em que meio-campista se sagrou ídolo no futebol

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 10:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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De casa nova no vôlei de clubes, Fernando Cachopa chegou à Turquia respaldado por um brasileiro que fez história no país, só que no futebol. O ex-meia Alex de Souza fez questão de recepcionar o levantador recém-contratado pelo Fenerbahçe, clube em que o ex-jogador é considerado ídolo.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, Cachopa revelou detalhes da conversa que teve com Alex. Ele conta que o meio-campista aposentado, ao saber da contratação, o procurou para desejar boas-vindas.

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Eu cheguei a falar com o Alex. Ele me mandou mensagem, tenho até o número dele aqui. (Foi um) super apoio. Ele falou: "Estou muito contente que você fechou com meu querido Fenerbahçe" — disse Cachopa, sorridente.

Alex atuou pelo Fenerbahçe por sete anos, conquistando três Campeonatos Turcos e ajudando o time a chegar às quartas de final da Champions League, em 2007/08. O impacto da passagem do brasileiro pela Turquia gerou grande comoção popular pela sua saída, em 2012, mesmo ano em que ele foi homenageado com uma estátua em tamanho real.

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Alex é considerado ídolo no Fenerbahçe
Alex é considerado ídolo no Fenerbahçe (Foto: Reprodução)

Para Cachopa, jogar no Fenerbahçe significa resgatar a sensação de representar, em quadra, uma torcida majoritariamente oriunda do futebol. Antes de se mudar para a Itália, onde atuou nos últimos quatro anos, o levantador vestiu as cores do Sada Cruzeiro.

— E eu vou te falar a verdade, eu sentia muito a falta disso, porque eu vivi quase 10 anos no Cruzeiro com a torcida praticamente de futebol ali. E eu senti muita falta disso na Itália. Estou ansioso para ver a atmosfera do ginásio — declarou.

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Desafios e adaptação à Turquia

Além de Alex, Cachopa relata que consultou nomes próximos do vôlei enquanto planejava a ida para a Turquia. O jovem ponteiro da Seleção Brasileira, Maicon França, que estava no Fenerbahçe no ano passado, foi uma das pessoas procuradas para dar dicas e falar sobre a experiência no país, além dos estrangeiros do elenco atual.

Mesmo bem recebido e preparado, o levantador não deixou de enfrentar dificuldades para se adaptar ao lugar que chamará de lar pela próxima temporada. As idas ao mercado, por exemplo, se tornaram tão desafiadoras quanto um tie-break em final de campeonato.

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— Aí você vai no mercado, não dá para entender uma palavra, velho. Você vai tentando ler as figurinhas, as imagens das coisas para se localizar, sabe? Mas é complicado. Eu vou quase todo dia no mercado aqui, porque eu fico tentando procurar as coisas, sabe? — desabafou.

No Fenerbahçe, Cachopa terá um parceiro de Seleção Brasileira como adversário. O oposto Darlan seguiu um caminho parecido ao do levantador, se transferindo de uma equipe italiana para a liga turca, nesse caso para o Halkbank.

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Em 2027, Cachopa e Darlan voltam a unir forças para a temporada de seleções. A Seleção Brasileira disputará a Liga das Nações, em junho, e a Copa do Mundo, em setembro.

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