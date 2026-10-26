O início de Filipe Luís no Monaco apresenta dois cenários distintos. Enquanto a equipe venceu os dois primeiros jogos na Liga Conferência, com cinco gols marcados e apenas um sofrido, o desempenho na Ligue 1 tem sido menos regular. Neste domingo (25), o empate por 1 a 1 com o Lille, pela oitava rodada, ampliou para três partidas a sequência sem vitórias no Campeonato Francês.

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O resultado teve peso na disputa pelas primeiras posições. Monaco e Lille chegaram aos 15 pontos e seguem entre os primeiros colocados. Apesar de ter reagido na etapa final e pressionado em busca da virada, o time de Filipe Luís não conseguiu transformar o volume de jogo em vitória.

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Monaco produz no ataque, mas precisa de mais eficiência

Os números da Ligue 1 mostram uma equipe que consegue marcar com frequência, mas ainda tem espaço para evoluir. Em oito partidas, o Monaco fez 11 gols, média de 1,4 por jogo, e registrou 12,9 finalizações por confronto. A equipe também criou duas grandes chances por partida.

Contra o Lille, o time teve dificuldades na primeira etapa e foi para o intervalo em desvantagem. Filipe Luís promoveu mudanças, e a equipe voltou mais agressiva. A expulsão de um jogador do Lille aumentou a pressão dos mandantes, que chegaram ao empate com Edan Diop, aos 74 minutos.

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O Monaco terminou a partida em busca da virada, mas não conseguiu marcar novamente. O segundo tempo evidenciou a capacidade de reação da equipe, embora também tenha mostrado a dificuldade de converter a superioridade em gols decisivos.

Posse de bola e organização defensiva são pontos de atenção

A proposta de Filipe Luís passa por uma equipe ofensiva, capaz de pressionar e construir jogadas com a bola. Até aqui, porém, o Monaco registra 50,5% de posse na Ligue 1 e 87,7% de aproveitamento nos passes. Os números apontam para um time que ainda não estabelece controle absoluto das partidas.

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Na defesa, o desempenho é relativamente consistente: são sete gols sofridos em oito jogos, média de 0,9 por confronto, além de duas partidas sem ser vazado. Ainda assim, os dados fornecidos registram sete erros que levaram a finalizações adversárias e dois pênaltis cometidos, aspectos que merecem atenção ao avaliar a organização defensiva.

O desafio não é apenas manter a intensidade ofensiva, mas encontrar equilíbrio entre pressão, construção e proteção da própria área. A equipe precisa reduzir os espaços concedidos aos adversários sem perder a capacidade de atacar.

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Liga Conferência oferece sinal positivo

Se a Ligue 1 exige maior regularidade, a Liga Conferência apresenta um cenário favorável. O Monaco venceu o Freiburg por 3 a 0 na quinta-feira (22), depois de ter conquistado outra vitória na competição. São cinco gols marcados e apenas um sofrido em dois jogos.

A campanha europeia mostra que o time tem capacidade para produzir ofensivamente e controlar partidas. A diferença de rendimento entre os torneios, contudo, indica que esse desempenho ainda precisa ser reproduzido com mais frequência no campeonato nacional.

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O empate com o Lille não apaga os resultados positivos nem significa, por si só, uma crise no trabalho do brasileiro. O Monaco continua entre os primeiros colocados e mostrou poder de reação depois de um primeiro tempo difícil. O próximo passo de Filipe Luís é transformar essa capacidade em regularidade, para que o volume de jogo se traduza em mais vitórias na Ligue 1.