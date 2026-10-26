Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jornal espanhol critica início de Seedorf no Corinthians: 'Nenhum efeito'

Técnico holandês ainda não venceu no comando do Timão

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 11:03
Favorite o Lance! no Google
Seedorf faz careta durante o jogo entre Vasco e Corinthians, pelo Brasileirão
Seedorf faz careta durante o jogo entre Vasco e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Desde a chegada de Clarence Seedorf no Corinthians, o Timão acumulou dois tropeços e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após um empate com o Vitória e uma derrota para o Vasco, o holandês foi avaliado negativamente por seu início de trabalho pelo jornal "As", da Espanha.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional!

- O Corinthians atravessa uma profunda crise esportiva que ameaça levar o clube para a Série B do Brasil. E a chegada de Seedorf ao banco não surtiu nenhum efeito positivo até o momento, enquanto a equipe segue uma queda livre até o abismo. Há pânico sobre um possível rebaixamento.

continua após a publicidade

Contratado para livrar o Corinthians, Seedorf tem seis compromissos para cumprir a missão no comando do Timão. Na sexta-feira (30), a equipe do treinador holandês recebe o Mirassol, na Arena Itaquera, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Após a derrota para o Vasco, Seedorf afirmou que o aspecto mental do elenco será essencial para lutar contra o rebaixamento nas próximas semanas. O treinador elogiou os jogadores e o trabalho desenvolvido nos primeiros dias à frente do Corinthians.

continua após a publicidade

- Precisamos de experiência para entender o momento e criar um ambiente positivo. Quando você trabalha em um ambiente positivo, se expressa melhor. Essa tem sido a nossa abordagem. A parte técnica é a mais fácil. No entanto, por trás de cada jogador existe uma pessoa. Em pouco tempo, conseguimos relaxar o ambiente. É um ambiente mais otimista, no qual acreditamos que tudo é possível. Os torcedores terão que sofrer conosco até o fim, faz parte do jogo.

Além do Mirassol, o Corinthians tem um clássico contra o São Paulo antes da pausa para a Data Fifa de novembro. O clube ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro com 33 pontos conquistados, enquanto o Internacional é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos.

continua após a publicidade

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Jornalista contesta jogador irregular em semis da Libertadores (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)

Fora de Campo

Jornalista dispara sobre Flamengo na final da Libertadores: 'Deve ser'

Há 22 minutos
Filipe Luís durante o jogo do Monaco contra o Lorient, pelo Campeonato Francês

Futebol Internacional

Filipe Luís assume culpa após novo tropeço do Monaco

Há 59 minutos
Fernando Cachopa em ação pelo Fenerbahçe

Vôlei

Reforço do Fenerbahçe, Cachopa foi recebido por ex-craque brasileiro na Turquia

Há 1 hora
Vini Jr em ação pelo Real Madrid no duelo contra a Inter de Milão na Champions League

Futebol Internacional

Fora do El Clásico, Vini Jr provoca Barcelona nas redes

Há 1 hora
Troféu da Bola de Ouro

Futebol Internacional

Bola de Ouro 2026: saiba onde assistir, horário e indicados ao prêmio nesta segunda-feira

Há 2 horas
Troféu Bola de Ouro, prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela France Football (Foto: Reprodução/X)

Futebol Internacional

Como funciona a votação para eleger o Bola de Ouro?

Há 2 horas
Mais LANCE!
Retrato de homem com cabelo puxado para trás, expressão séria, camiseta preta.

Filipe Luís no Monaco: bom início dá lugar a primeiro teste de consistência na Ligue 1

Rayan abriu o placar para o Bournemouth no duelo contra o Manchester United, em Old Trafford (Foto:Darren Staples / AFP)

Estrangeiros reagem à atuação de Rayan em vitória: "É preciso'

Kaiki Bruno, do Como, disputa a bola com Diogo Dalot, do Manchester United, durante partida da Champions League.

Kaiki Bruno ganha argumentos para disputar espaço na Seleção de Ancelotti

Filipe Luís durante o jogo entre Monaco e Olympique Marseille, pela Ligue 1

Filipe Luís vira assunto na Europa após empate: 'Não sabe'

O vencedor da Bola de Ouro de 2025 tem alguns concorrentes (Foto: AFP)

Com Flamengo e três brasileiros, quem são os indicados ao prêmio da Bola de Ouro?

Montagem com Mbappé

OPINIÃO: Mbappé mostra por que merece vencer a Bola de Ouro

Jogador de futebol com camisa laranja do Chiangrai United, patrocinada pela Chang, apontando para o peito.

Ex-Corinthians ganha destaque na Ásia e é anunciado por clube tailandês

Mbappé comemorando gol em Barcelona e Real Madrid, pela La Liga

Veja gols em Barcelona x Real Madrid: Mbappé marca duas vezes

Letícia Cruzeiro em campo, jogadora de futebol, com uniforme azul e tatuagem na perna, dominando a bola.

Letícia celebra retorno aos gramados e classificação do Cruzeiro às quartas da Libertadores

Filipe Luís, técnico brasileiro do Monaco, acompanha partida contra o Lorient pelo Campeonato Francês.

Jornal francês avalia Filipe Luís após empate do Monaco: 'Vento não estava a favor'

Kylian Mbappé celebra o segundo gol do Real Madrid contra o Barcelona no Clássico no Camp Nou.

Mbappé decide o El Clásico, chega a 100 gols pelo Real Madrid e castiga o Barcelona no Camp Nou

Vila Belmiro após a partida contra o Bahia, neste sábado (24)

Com gramado encharcado, Cuca comenta condição da Vila: 'Treino em campo ruim'

Evanilson comemora gol

Evanilson marca golaço, chega a quatro gols em cinco jogos e ajuda Bournemouth a vencer o Manchester United