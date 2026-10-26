Jornal espanhol critica início de Seedorf no Corinthians: 'Nenhum efeito'

Desde a chegada de Clarence Seedorf no Corinthians, o Timão acumulou dois tropeços e entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão. Após um empate com o Vitória e uma derrota para o Vasco, o holandês foi avaliado negativamente por seu início de trabalho pelo jornal "As", da Espanha.

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- O Corinthians atravessa uma profunda crise esportiva que ameaça levar o clube para a Série B do Brasil. E a chegada de Seedorf ao banco não surtiu nenhum efeito positivo até o momento, enquanto a equipe segue uma queda livre até o abismo. Há pânico sobre um possível rebaixamento.

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Contratado para livrar o Corinthians, Seedorf tem seis compromissos para cumprir a missão no comando do Timão. Na sexta-feira (30), a equipe do treinador holandês recebe o Mirassol, na Arena Itaquera, pela 33ª rodada do Brasileirão.

Após a derrota para o Vasco, Seedorf afirmou que o aspecto mental do elenco será essencial para lutar contra o rebaixamento nas próximas semanas. O treinador elogiou os jogadores e o trabalho desenvolvido nos primeiros dias à frente do Corinthians.

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- Precisamos de experiência para entender o momento e criar um ambiente positivo. Quando você trabalha em um ambiente positivo, se expressa melhor. Essa tem sido a nossa abordagem. A parte técnica é a mais fácil. No entanto, por trás de cada jogador existe uma pessoa. Em pouco tempo, conseguimos relaxar o ambiente. É um ambiente mais otimista, no qual acreditamos que tudo é possível. Os torcedores terão que sofrer conosco até o fim, faz parte do jogo.

Além do Mirassol, o Corinthians tem um clássico contra o São Paulo antes da pausa para a Data Fifa de novembro. O clube ocupa a 17ª colocação no Campeonato Brasileiro com 33 pontos conquistados, enquanto o Internacional é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos.

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