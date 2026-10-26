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Como funciona a votação para eleger o Bola de Ouro?

Evento define o melhor jogador da última temporada

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
26/10/2026 08:58
Atualizado há 12 minutos
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Troféu Bola de Ouro, prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela France Football (Foto: Reprodução/X)
Troféu Bola de Ouro, prêmio de Melhor Jogador do Mundo pela France Football (Foto: Reprodução/X)

Nesta segunda-feira (26), o público do futebol conhecerá o vencedor da próxima Bola de Ouro, em premiação realizada pela revista "France Football". No evento, Mbappé, Lamine Yamal, Lionel Messi e outros grandes craques do mundo da bola irão concorrer ao troféu de melhor jogador da última temporada.

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Mas você sabe como funciona a votação para eleger o jogador que será o vencedor do prêmio da Bola de Ouro? O Lance! explica quem são os responsáveis por eleger o melhor atleta da última temporada e os critérios utilizados pela revista francesa.

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Como funciona a eleição da Bola de Ouro?

Na Bola de Ouro Masculina, a "France Football" escolhe um júri composto por 100 jornalistas, sendo um de cada país dentre os 100 melhores colocados no Ranking da Fifa. Os profissionais geralmente são editores-chefes ou especialistas em futebol de um grande veículo de comunicação.

O representante da França será Vincent Garcia, editor-chefe da "France Football". Segundo a revista, "essa seleção permite uma perspectiva global do futebol, embora a maioria dos votantes acompanhe mais de perto as competições europeias".

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Cada jurado escolhido pela "France Football" deverá elaborar um ranking com os 10 melhores jogadores da última temporada. Os jornalistas não podem selecionar quaisquer atletas, mas apenas os selecionados dentre os 30 concorrentes finais.

Cada posição desse ranking escolhido pelos profissionais da comunicação possui uma pontuação diferente. Esses pontos serão somados para determinar a classificação final e definir quem será o vencedor da Bola de Ouro em 2026.

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Distribuição dos pontos atribuídos por classificação para cada votante:

  • 1º lugar: 15 pontos;
  • 2º lugar: 12 pontos;
  • 3º lugar: 10 pontos;
  • 4º lugar: 8 pontos;
  • 5º lugar: 7 pontos;
  • 6º lugar: 5 pontos;
  • 7º lugar: 4 pontos;
  • 8º lugar: 3 pontos;
  • 9º lugar: 2 pontos;
  • 10º lugar: 1 ponto.

A "France Football" aconselha o júri a decidir seus votos com base em três critérios considerados chaves. O primeiro tem relação com o desempenho individual e o caráter decisivo. O segundo com aspecto coletivo e os títulos conquistados. E o terceiro com a classe e o fair play.

Último vencedor da Bola de Ouro, Dembelé disputa semifinal da Copa contra Espanha (Foto: Franck Fife / AFP)
Dembélé ergue o troféu de Bola de Ouro após vencer a premiação em 2025 (Foto: Franck Fife/AFP)

E a Bola de Ouro Feminina?

A única questão que difere a Bola de Ouro Masculina da Feminina é a quantidade de jornalistas que irão participar do júri. Enquanto na eleição do melhor jogador da última temporada são escolhidos 100 profissionais da comunicação, a votação da melhor jogadora é definida por 50 especialistas.

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