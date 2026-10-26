Filipe Luís assume culpa após novo tropeço do Monaco

Técnico do Monaco, Filipe Luís assumiu a culpa após o empate em 1 a 1 com o Lille, pela 8ª rodada da Ligue 1, no domingo (25). O treinador avaliou a postura de sua equipe, elogiou o sistema defensivo, mas puxou a orelha do time por conta dos momentos ofensivos.

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- Não podemos controlar tudo, mas podemos controlar nosso estilo de jogo, nossa pressão, nossa defesa e nossa construção de jogo. Se melhorarmos em todas essas áreas, teremos mais chances. Nosso primeiro tempo não foi bom e não encontramos nosso ritmo. Defensivamente, estivemos bem, mas nosso ataque foi muito caótico, muito confuso, e depois de sofrer o gol, senti um pouco de desespero, mesmo faltando ainda 70 minutos para o fim da partida. O segundo tempo foi melhor; acho que conseguimos estabilizar nosso jogo, mantendo nossa estrutura. Tentamos desestabilizar a defesa deles, mas o Lille se defendeu muito bem. É uma pena perder dois pontos em casa; é uma sensação muito desagradável, mas assumo total responsabilidade pelo que aconteceu em campo.

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Em coletiva, Filipe Luís também foi questionado sobre a demora para colocar o centroavante Balogun em campo. O norte-americano foi o artilheiro do Monaco na última temporada com 19 gols marcados, mas desfalcou o elenco no início da pré-temporada em meio as negociações para uma possível saída do time na janela de transferências.

- É obviamente uma situação complicada para ele, porque ele espera jogar mais, mas não participou da pré-temporada. Meu primeiro pensamento é com o time e, na minha opinião, era melhor começar com apenas um atacante. Depois, coloquei o Matthis (Abline) porque ele tem um bom entrosamento com o Paris; eles já jogam juntos desde o início da temporada, assim como durante a pré-temporada. Com três atacantes, talvez tivéssemos sido mais ofensivos, mas tentei manter a estrutura correta. Talvez eu o tenha colocado tarde demais no jogo, é verdade. O Balo continua sendo um jogador muito importante, tenho muito respeito pelo que ele conquistou no clube.

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No domingo (1º), o Monaco visita o Paris FC em um confronto direto na tabela do Campeonato Francês. A equipe de Filipe Luís ocupa provisoriamente a 3ª colocação, mas irá descer na classificação após o jogo entre Lyon e PSG, nesta segunda-feira (26).

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