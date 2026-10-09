Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Raphinha vira desfalque no Barcelona e Gabriel Jesus ganha vaga

Com Raphinha preservado, Hansi Flick confirma Gabriel Jesus no ataque do Barça

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
09/10/2026 13:10
Supervisionado porNathalia Gomes,
Favorite o Lance! no Google
Gabriel Jesus celebra o primeiro gol com a camisa do Barcelona na Champions
Gabriel Jesus ganha vaga no time titular do Barça após início eficiente na Espanha (Foto: Josep Lago / AFP)

O Barcelona adotou um protocolo de cautela absoluta para gerenciar a situação física do atacante Raphinha. Após retornar antecipadamente da Seleção Brasileira com um edema na parte posterior da coxa direita, o jogador foi descartado das partidas contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Galatasaray, em Istambul, pela Champions League.

➡️ Tudo sobre os maiores craques no seu WhatsApp! Entre no Lance! Futebol Internacional

A preocupação da comissão técnica fundamenta-se no histórico recente do atleta na mesma região muscular. Na última temporada, o brasileiro desfalcou a equipe em 26 oportunidades devido a problemas na coxa, além de ter acumulado três lesões ao longo do ano passado. Embora os exames de imagem recentes descartem uma contusão de maior gravidade, a orientação do clube é evitar qualquer risco de recaída.

continua após a publicidade
Gabriel Jesus em ação na sua estreia pelo Barcelona (Foto: Reprodução/AFP)
Gabriel Jesus ganha vaga no time titular do Barça após início eficiente na Espanha (Foto: Reprodução / AFP)

— Os exames de imagem a que Raphinha foi submetido não mostraram nenhuma lesão grave, mas temos que reagir e ficar atentos a ele, pois sofreu três lesões no ano passado. Vamos cuidar dele. Ele não estará disponível amanhã, nem para o jogo em Istambul contra o Galatasaray — confirmou o técnico Hansi Flick em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A preservação de Raphinha obriga o treinador a mexer no setor mais produtivo da equipe, no qual o brasileiro ostenta a condição de artilheiro do time com 14 gols e da La Liga com 12 bolas na rede. Para o duelo de sábado contra o Getafe, Flick confirmou que o também brasileiro Gabriel Jesus assumirá o comando do ataque como titular.

continua após a publicidade

— A ideia é que ele seja titular; ele melhorou muito. Adaptou-se muito bem. O seu ponto forte é dentro da área. Treinou bem. Gosto do que vejo do Gabriel Jesus — declarou o comandante alemão. Contratado na última janela de transferências, Gabriel Jesus soma dois gols marcados em apenas 41 minutos em campo pelo clube catalão.

Além de Gabriel Jesus, a comissão técnica projeta alternativas para o setor ofensivo nos próximos compromissos, incluindo nomes como Dani Olmo, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Lamine Yamal e o jovem Hamza Abdelkarim. A expectativa interna do Barcelona é contar com o retorno do camisa 11 na partida diante do Betis.

continua após a publicidade
Raphinha comemora gol marcado pelo Barcelona sobre o Rayo Vallecano, na La Liga
Temor de nova lesão faz Barcelona poupar Raphinha contra Getafe e Galatasaray (Foto: Lluis Gene / AFP)

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil x Argentina

Onde Assistir

Brasil x Argentina: onde assistir ao jogo da Seleção Feminina

Há 47 minutos
Troféu da Copa do Mundo exibido antes da final entre Espanha e Argentina

Futebol Internacional

Fifa identifica 240 mil conteúdos abusivos durante Copa do Mundo

Há 1 hora
tela com lance da LaliGa

Futebol Internacional

Como a LALIGA usa dados para transformar a análise de desempenho no futebol

Há 1 hora
Filipe Luís à beira do campo em jogo do Monaco contra o Marseille pela Ligue 1

Futebol Internacional

Filipe Luís ameaça dinastia do PSG, diz jornal espanhol

Há 1 hora
Savinho comemorando o seu primeiro gol com a camisa do Tottenham, na Copa da Liga Inglesa

Futebol Internacional

Tottenham volta a usar nome antigo; entenda

Há 2 horas
Hansi Flick em entrevista coletiva pré-Champions

Futebol Internacional

Flick manda recado à Seleção após lesão de Raphinha: 'Temos que refletir'

Há 2 horas
Mais LANCE!
Maradona em ação contra a Inglaterra na Copa do Mundo de 1986

Morte de Maradona: promotoria pede até 12 anos de prisão para equipe médica

Everton x Liverpool - Premier League (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Dono de gigante inglês considera venda do clube após dois anos da compra

Enzo Maresca se lamenta durante jogo da Community Shield, no qual Manchester City foi derrotado pelo Arsenal

Treinador do Manchester City rompe silêncio sobre acusações: 'Títulos não estão manchados'

José Mourinho cumprimenta Vini Jr em jogo de pré-temporada do Real Madrid

Trabalho com Vini Jr. se torna prioridade de Mourinho no Real Madrid

José Mourinho observa o duelo entre Real Madrid e Espanyol, pela La Liga

Mourinho comenta polêmicas de Mbappé em boate: 'Ridículo'

Raphinha celebra o belo gol marcado pelo Barcelona sobre o Feyenoord pela Champions

Raphinha sofre lesão e vira desfalque para o Barcelona

Cristiano Ronaldo de óculos escuros e camisa do Al-Nassr

Cristiano Ronaldo joga hoje? Veja onde assistir ao jogo do Al-Nassr

Fernando Diniz em partida do Corinthians

Demissão de Fernando Diniz chama a atenção de espanhóis: 'Triturador'

Neymar celebra gol de pênalti contra o Flamengo

Europeus se encantam por Neymar após Santos e Flamengo: 'Revolucionou'

Olise em ação em Bayern x PSG, na semifinal da Champions League

Bayern negocia renovação de Olise após interesse do Real Madrid

Bandeiras e fãs nas arquibancadas para acompanhar jogo do Bayern

Bundesliga invade a Oktoberfest Blumenau com Lúcio, Ewerthon e dois jogos

Arthur, do Werder Bremen, em entrevista (Foto: Divulgação)

Recém-chegado, Arthur destaca relação com torcida do Werder Bremen: 'Muito legal'

Bola da Premier League de 2026/27

Clubes ingleses temem interferência política em caso Manchester City