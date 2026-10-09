Raphinha vira desfalque no Barcelona e Gabriel Jesus ganha vaga

O Barcelona adotou um protocolo de cautela absoluta para gerenciar a situação física do atacante Raphinha. Após retornar antecipadamente da Seleção Brasileira com um edema na parte posterior da coxa direita, o jogador foi descartado das partidas contra o Getafe, pelo Campeonato Espanhol, e diante do Galatasaray, em Istambul, pela Champions League.

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A preocupação da comissão técnica fundamenta-se no histórico recente do atleta na mesma região muscular. Na última temporada, o brasileiro desfalcou a equipe em 26 oportunidades devido a problemas na coxa, além de ter acumulado três lesões ao longo do ano passado. Embora os exames de imagem recentes descartem uma contusão de maior gravidade, a orientação do clube é evitar qualquer risco de recaída.

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Gabriel Jesus ganha vaga no time titular do Barça após início eficiente na Espanha (Foto: Reprodução / AFP)

— Os exames de imagem a que Raphinha foi submetido não mostraram nenhuma lesão grave, mas temos que reagir e ficar atentos a ele, pois sofreu três lesões no ano passado. Vamos cuidar dele. Ele não estará disponível amanhã, nem para o jogo em Istambul contra o Galatasaray — confirmou o técnico Hansi Flick em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

A preservação de Raphinha obriga o treinador a mexer no setor mais produtivo da equipe, no qual o brasileiro ostenta a condição de artilheiro do time com 14 gols e da La Liga com 12 bolas na rede. Para o duelo de sábado contra o Getafe, Flick confirmou que o também brasileiro Gabriel Jesus assumirá o comando do ataque como titular.

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— A ideia é que ele seja titular; ele melhorou muito. Adaptou-se muito bem. O seu ponto forte é dentro da área. Treinou bem. Gosto do que vejo do Gabriel Jesus — declarou o comandante alemão. Contratado na última janela de transferências, Gabriel Jesus soma dois gols marcados em apenas 41 minutos em campo pelo clube catalão.

Além de Gabriel Jesus, a comissão técnica projeta alternativas para o setor ofensivo nos próximos compromissos, incluindo nomes como Dani Olmo, Karim Adeyemi, Anthony Gordon, Lamine Yamal e o jovem Hamza Abdelkarim. A expectativa interna do Barcelona é contar com o retorno do camisa 11 na partida diante do Betis.

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