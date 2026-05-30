Arsenal é escalado com novidades para enfrentar PSG na final da Champions

Mikel Arteta definiu a escalação do Arsenal para a decisão da Champions League contra o PSG, neste sábado (30). A equipe vem com algumas novidades com relação aos últimos jogos disputados na Liga dos Campeões.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Em busca do inédito título, o Arsenal entra em campo com Raya; Mosquera, Saliba, Gabriel Magalhães, Hincapie; Lewis-Skelly, Rice, Odegaard; Saka; Havertz e Trossard. Recuperado de lesão, Mikel Merino é uma das novidades do elenco, mas inicia o confronto no banco de reservas.

continua após a publicidade

🔥 Superodd 17x para Arsenal e PSG marcarem gol na partida - apenas para novas contas na Esportivabet

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Assim como Merino, Jurrien Timber também começa a partida no banco de reservas após mais de dois meses lesionados. Por conta disso, Mosquera ocupa a vaga de titular na lateral-direita. O espanhol de 21 anos já atuou improvisado na posição em alguns jogos da temporada, tendo atuado na posição pela última vez contra o Burnley, no dia 18 de maio, pela 37ª rodada da Premier League.

continua após a publicidade

Outra novidade é a presença de Kai Havertz na equipe titular, uma vez que o alemão não iniciou nenhum jogo como titular na Champions League. Com isso, Viktor Gyokeres começa o confronto no banco de reservas.

O Arsenal busca a conquista do inédito título da Champions League 20 anos após ter sido derrotado em uma decisão de Liga dos Campeões para o Barcelona, em 2005/2006. A expectativa é de que milhares de torcedores na Arena Puskás, mas também nas ruas de Budapeste.

Como está escalado o PSG, rival do Arsenal na Champions?

Rival do Arsenal na final da Champions League, o PSG vai a campo com Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratschelia. Houve uma única mudança na posição de goleiro em comparação com a equipe que iniciou a decisão da Liga dos Campeões na temporada passada em que os franceses venceram a Inter de Milão.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.